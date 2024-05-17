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全球自然災害保障缺口69% 新安產籲擴大保險覆蓋範圍

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新安東京海上產險總經理賴麗敏總經理（右三）BSI總經理蒲樹盛（ 右二）出席新安東京海上產險舉辦的企業風險管理研討會。圖/新安東京海上產險提供
新安東京海上產險總經理賴麗敏總經理（右三）BSI總經理蒲樹盛（ 右二）出席新安東京海上產險舉辦的企業風險管理研討會。圖/新安東京海上產險提供

因應氣候變遷與台灣2050年淨零排碳的目標，新安東京海上產險舉辦「企業風險管理研討會」，新安東京海上產險總經理賴麗敏率領再保暨國際事務群資深協理王昭文及損害防阻部資深經理王裕傑與談，並邀請企業客戶及BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛，針對企業經營所面臨各種氣候變遷風險及企業淨零永續契機提出見解與看法。

隨著氣候變遷造成極端天氣的頻繁出現，使得致災風險與災損幅度有持續增加的趨勢。為了減緩氣候變遷所造成的巨大影響，全球已有140多個國家和地區提出「2050淨零排放」的宣示與行動。

總統蔡英文在2021年的世界地球日宣示2050淨零轉型也是台灣的目標。政府也公布施行《氣候變遷因應法》，納入台灣2050年淨零排放目標、提升氣候治理層級、徵收碳費專款專用、增訂氣候變遷調適專章、納入碳足跡及產品標示管理機制。

根據世界經濟論壇全球風險認知調查，短期及長期的趨勢風險中，自然災害及極端天氣事件與氣候變遷這兩項風險皆名列前茅。

根據統計，2023全球發生398件自然災害，造成的經濟損失已經達到3,800億美元，保險損失僅1,180億美元，保障缺口達69%，凸顯擴大保險覆蓋範圍的急迫性。

除了面對自然災害及氣候變遷風險，企業因應相關法令政策帶來的影響並做好風險管理準備也已經刻不容緩，賴麗敏在研討會中分析全球風險的挑戰並分享母公司東京海上集團淨零永續作為，宣示新安東京海上產險將持續保持財務韌性，與企業共同面對這些挑戰，攜手共進邁向更美好的未來。

東京 氣候變遷 產險

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