新台幣開盤貶6分 為32.18元

台灣明年將邁入超高齡社會，國人對於長照等高齡照顧產業明顯有「剛性需求」，也亟需大規模資金投入，何以政府喊了壽險業入長照多年，長照機構還是等不到壽險資金，到底問題出在哪？

2024-05-17 08:30