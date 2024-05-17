傳辜仲諒今將重返中信金董事會 中信金：無法評論
中信金（2891）大股東辜仲諒傳出將在17日重返中信金控，將以法人董事代表身分，出席中信金控董事會，將是闊別逾17年以來重返中信金，並傳出中信金前總經理吳一揆也將重返並將接棒中信金控副董事長。
此人事案等同宣布新的中信金高層重新異動換血，消息傳出已久。惟目前中信金控對此消息表示無法評論。對於辜仲諒重返中信金控，金管會官員日前回應不評論個案，但對於大股東適格性以及金控負責人資格法規都有規定。
市場傳出，中信金控高層將大換血，包括中信銀董事長利明献將出走金融業，原職位改由中信銀行副董事長詹庭禎代理，中信銀總經理陳佳文續掌總座一位。
中信慈善基金會董事長辜仲諒在紅火案前審獲判無罪，年初消息就傳出，辜仲諒預備先重回中信金董事、再接任金控董事長，由於法令上並沒有禁止辜仲諒回鍋金控董事長依據，加上紅火案近次獲判無罪，傳出中信金控高層認為，為何不可以回任董事法人代表，合規參與經營。
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