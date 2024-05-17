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百貨購物App綁門號驗證 拚年底上路

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

百貨購物Ａｐｐ綁門號驗證，最快今年底前可望全面上路。金管會十六日指出，銀行公會預計最快在五月底前提報方案，希望年底前，國內百貨購物Ａｐｐ，或是第三方支付的Ａｐｐ，都能仿照目前三大國際支付（Pay），以門號綁定來確認刷卡人身分作法。

銀行局副局長林志吉說明，持卡人身分核對，主要有兩大方向，一是透過特約店（亦即百貨公司等）洽收單銀行來檢驗，另則是由聯合信用卡中心當平台，讓金融機構把客戶門號提供在平台上。

包括Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay本身已綁定持卡人門號，身分驗證無虞，但重點在於如新光三越、ＳＯＧＯ、全聯、大潤發這些百貨公司或賣場，各有自己的錢包，要如何讓賣場也能順利完成新綁卡戶門號，檢驗是否與金融機構所留門號客戶是同一人。

客戶 門號

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