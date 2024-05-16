元大壽橘世代定期險 三亮點
元大金控（2885）旗下元大人壽推出「元大人壽橘好世代定期健康保險」，具備三大特色完善醫療保障，同時提供「幸福銀髮」尊享禮遇服務，滿足50歲以上橘世代的醫療保障與健康管理需求。
元大人壽指出，「元大人壽橘好世代定期健康保險」50歲至80歲人士都可投保，保單設計具備三大特色，一是保障範圍廣，涵蓋住院、手術、醫材等多項內容，針對老年人最常見的意外住院與意外骨折，特別加強保障；二是保障項目擴及常見的八大手術醫材購置補助，保障更全面；三是提供高倍數的醫療照護，以定期險的規劃設計，打造專屬醫療帳戶保險期間享有合計最高2,000倍保險金額的醫療保障，三大特色讓保戶享有周全的醫療保障。
元大人壽指出，行政院國發會推估台灣65歲以上的老年人口比重，將於2025年超過20%，邁入超高齡社會。由於國人平均餘命增加，老年人口比率持續攀升，看病求診及治療需求也隨之提高。為了在高齡社會下提供民眾健康風險的解決方案，滿足50歲以上橘世代的醫療保障需求，元大人壽推「元大人壽橘好世代定期健康保險」，讓尚未投保醫療險或醫療保障不足的銀髮長輩，規劃保險不嫌晚。
在銀髮尊享禮遇部分，包含台灣12小時健康諮詢、一對一營養諮詢服務優惠、第二醫療意見諮詢安排、客製化健檢方案優惠等，並提供大學眼科看診檢查配鏡專屬服務禮遇。
以60歲的元先生為例，投保「元大人壽橘好世代定期健康保險」，繳費20年期，保險金額2,000元，年繳保險費36,720元，選擇自動轉帳再享1%折扣，折扣後年繳保險費36,360元，保險期間內因洗澡時不慎滑倒造成右髖部股骨頸完全骨折且移位，住院20天並接受股骨頸骨折開放性復位術治療。在此情況下，元先生可領取住院日額保險金4萬元、住院手術醫療保險金6,000元、意外住院醫療保險金4萬元、完全骨折保險金3.5萬元，總計給付金額為12.1萬元。
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