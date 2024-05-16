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中信銀受託管理私校退撫金

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
「私校退撫儲金管理會金錢信託」簽約儀式昨日於台北市南港區中國信託金融園區舉行，右起為中信銀行總經理楊銘祥、教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、私校退撫儲金管理會董事長黃柏翔共同主持。 中信銀行／提供
「私校退撫儲金管理會金錢信託」簽約儀式昨日於台北市南港區中國信託金融園區舉行，右起為中信銀行總經理楊銘祥、教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、私校退撫儲金管理會董事長黃柏翔共同主持。 中信銀行／提供

中國信託商銀自2010年起受託辦理私校退撫儲金信託，從私校退撫新制規劃及信託建置，經歷14年經驗累積，協助財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會推動方案、提升受託管理服務內容有成，七度獲選擔任「私校退撫儲金信託」受託銀行，昨（16）日完成簽約儀式，將提供約45,000位教職員建構更完善的退撫儲金信託模式。

「私校退撫儲金管理會金錢信託」簽約儀式昨日在台北市南港區中國信託金融園區舉行，由教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、私校退撫儲金管理會董事長黃柏翔及中國信託銀行總經理楊銘祥共同主持。

楊銘祥表示，私校退撫儲金是國內首創以信託方式辦理之退休金制度，在教育部私校退撫儲金監理會及私校退撫儲金管理會指導下，中信銀行積極參與協助私校退撫儲金業務推動，2013年推出私校自主投資計畫，2015年因應Bank 3.0上線，設計私校專屬的網路行動銀行，2017年推出人生周期自動投資機制，2020年順應潮流提供退休後教職員分期請領服務，啟動人生周期基金為預設選項制度，2023年新增可投資海外ETF次級市場，獨家為私校退撫儲金創設多幣別信託架構，在投資標的減少換匯頻率的情況下，有效提升私校退撫儲金管理會投資靈活度。

教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男表示，私校退撫新制採取確定提撥制設計，建立私校教師個人帳戶，並實施自主投資，提供教師保守型、穩健型及積極型三類投資組合，至去年為止，三種組合平均年收益各為2.3%、7.5%及8.4%，感謝私校退撫儲金管理會及投資策略執行小組的努力，也感謝中信銀行提供完善的交易平台，讓政府落實照顧私校教師退休生活的政策。

私校退撫儲金管理會董事長黃柏翔指出，私校退撫儲金信託資產規模從去年底870億元，至2024年4月已達937億元，這是好的開始，期許未來資產規模能破千億元，讓私校教職員退休後有更好的福利。

中信銀行耗時三年創新建置自主投資平台及作業系統，今年4月正式啟用，新增項目包括主動式提醒風險屬性評估及投資組合選擇、可自訂分期給付贖回投組順序。此外，中信銀行客製規劃「保守型」、「穩健型」及「積極型」三類投資組合，私校教職員可依個人風險偏好自由選擇，更設計人生周期基金，根據教職員個別年齡，自動計算及進行持有投資組合之動態資產配置。未來將提升數位化及智能服務，並與私校退撫儲金管理會共創私校教職員無憂退職安養規劃，將私校教職員的照顧從在職延伸至退休。

中信銀行 私校

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