永豐銀、新光金擁抱生成式AI
銀行力推結合人工智慧（AI）省成本、拉高成效，台灣微軟為合作首選。永豐銀與新光金（2888）率先起跑，宣布攜手微軟擁抱生成式人工智慧，研發智慧金融應用，永豐銀更宣布正式進入GAI年。
永豐金控過去延攬成功大學機電系教授張天豪，領軍行內AI技術，長期耕耘研究生成式AI領域，近兩年交出新一波運用。
對客戶方面，永豐銀昨（16）日宣布，DAWHO數位帳戶逾八成用戶使用數位管道理財，首推「DA智選」基金個性化功能，透過AI人工智能演算法分析並推薦合適個人投資標的，可以依據用戶年齡、風險承受等級及交易紀錄等逾百項條件，透過AI演算法分析，自逾3,000檔基金中推薦20檔最符合個人條件的投資標的。
新光金控也宣布攜手微軟導入Azure OpenAI服務，積極發展數位金融科技，運用AI技術研發包含人資智能助理、智能防漂綠、反洗錢負面新聞彙整、文件智能辨識服務等應用。
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