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台韓匯率指數 持續死亡交叉

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

BIS（國際清算銀行）公布，4月新台幣實質有效匯率指數降至98，為八個月新低；台灣主要貿易對手國貨幣韓元實質匯率指數為95，低於前一個月的96.7，為2023年6月以來、11個月低點。4月新台幣匯率持續貶輸韓元，台韓匯率指數續呈「死亡交叉」，不利我國出口競爭力。

BIS最新數據顯示，4月新台幣實質匯率指數連三月下滑，降至98，追平2023年8月，為八個月的低點；不過主要貿易競爭對手韓元匯率指數更低、僅95，且是11個月新低，新台幣實質匯率指數高於韓元，代表韓國出口報價競爭力略勝我國。

回顧4月，市場憂慮美國聯準會延後降息，美元走勢強勁、實質匯率指數飆高至109.8，連四漲並創半年來新高。美元走勢一枝獨秀，主要亞幣相對弱勢，除新台幣與韓元外，星元與日圓實質匯率指數也持續溜滑梯。

其中，星元實質匯率指數114.5，低於前一個月的114.7，為兩個月低點。

日圓兌美元在4月底一度殺至160大關，日圓實質匯率指數也下探至70，較前一個月的70.8大幅下滑，寫下1994年統計以來的歷史新低。相較於其他亞幣，人民幣在大陸人行阻貶下匯率相對有撐，4月人民幣實質匯率指數91.7，與前一個月持平。

4月美元走勢強勁，主要亞幣全盤皆墨，日圓兌美元單月重挫3.52%、為最弱亞幣，韓元也貶值2.52%，多於新台幣匯率貶幅1.7%。

台幣匯率 新台幣

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