台幣活存利率 喊到10%

新台幣高利活存登場。純網銀LINE Bank為慶祝成為首家外匯指定銀行，首推台美雙幣優利專案，最高享台幣活存口袋帳戶利率10%；多家銀行為了吸引新戶，也紛紛祭出數位帳戶優利專案，如聯邦銀行（2838）推出年利率最高8%專案；王道銀行O-Bank新戶新台幣高利活儲年利率6.66%；台新銀行Richart活存利率達3.2%，讓民眾輕鬆享高利。

LINE Bank為慶祝成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式對外開辦的純網銀，即日起至5月31日推出美元及台幣獲利優惠，除了享有美元活存利率1.2%外，於LINE Bank外幣活存帳戶存款餘額達2,000美元（含）、且台幣定存每日餘額不低於活動基準日（5月14日），次日即享台幣口袋帳戶利率加碼至10%，為目前市場上活存利率最高的專案。

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