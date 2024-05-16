台幣活存利率 喊到10%
新台幣高利活存登場。純網銀LINE Bank為慶祝成為首家外匯指定銀行，首推台美雙幣優利專案，最高享台幣活存口袋帳戶利率10%；多家銀行為了吸引新戶，也紛紛祭出數位帳戶優利專案，如聯邦銀行（2838）推出年利率最高8%專案；王道銀行O-Bank新戶新台幣高利活儲年利率6.66%；台新銀行Richart活存利率達3.2%，讓民眾輕鬆享高利。
LINE Bank為慶祝成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式對外開辦的純網銀，即日起至5月31日推出美元及台幣獲利優惠，除了享有美元活存利率1.2%外，於LINE Bank外幣活存帳戶存款餘額達2,000美元（含）、且台幣定存每日餘額不低於活動基準日（5月14日），次日即享台幣口袋帳戶利率加碼至10%，為目前市場上活存利率最高的專案。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 看中出入單純…她砸錢入住戶數少社區 1年後崩潰曝2缺點想賣房
▪ 她用這招「送房」免稅還申請到新青安 地政士1句話提醒：恐白忙一場
▪ 買大樓被屋主要求給這費用「該付嗎？」 網看法不一：連這也要省
▪ 新建案「進門就是廁所、廚房」變多 網指與2要素有關：有就要偷笑
▪ 薪資漲仍跟不上房價漲幅 專家坦言存錢買房難：只能看富人炒房賺大錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言