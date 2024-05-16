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走到哪刷到哪！台灣ATM密度、「嗶」支付筆數冠全球

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走到哪刷到哪！台灣ATM密度、「嗶」支付筆數冠全球

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布2023年普惠金融指標衡量結果，23項衡量指標中，有6項指標冠全球。圖／聯合報系資料照片
金管會公布2023年普惠金融指標衡量結果，23項衡量指標中，有6項指標冠全球。圖／聯合報系資料照片

金管會公布2023年普惠金融指標衡量結果，23項衡量指標中，有6項指標冠全球，包括可提供服務的銀行家數、ATM台數、「嗶」支付筆數、擁有銀行帳戶、電子化支付、及持有壽險保單等6大項，顯示國人在取得金融服務便利度、金融商品使用程度都最高。

這也是首度有六項普惠金融指標、超越全球的佳績，國人走到哪，刷到哪、也領到哪，似也凸顯台灣金融業高度競爭又飽和的現況。

這六大冠全球指標，一、每十萬成年人平均擁有17家銀行分行服務，高於全球15.9家分行，二、每十萬成年人平均擁有168台ATM服務，高於全球的51.2台，等於台灣人擁有ATM是全球的3.3倍。

銀行局副局長林志吉說，台灣ATM台數多，是因各銀行多與超商結合，推升設置ATM台數。這兩項指標都代表國人取得金融服務可及性最高。

三、每十萬成年人完成近424萬行動支付交易筆數，高於全球的423萬餘筆，四、18歲以上使用電子化支付（指非現金支付）比率95.5%，高於全球64%，這兩項指標都顯示國人數位金融愈益深化。

林志吉說，行動支付、和電子化支付比率高，也與台灣資通訊、智慧型手機普及、和聯網覆蓋率高有關，也與網路基礎建設高有關。

五、20歲以上成年人有92%有開銀行帳戶，高於全球76.2%，六、每千位成年中人，有740人有壽險保單，高於全球平均的683人，這兩項指標都顯示國人金融服務、商品使用程度高。

金管會參考世界銀行等標準，訂出23項衡量普惠金融指標，2023年有6項冠全球，12項有訂目標者也達陣，進一步調整2024年衡量及觀察指標，包括調整金融教育課程滿意度及成效等指標。

2024年增訂6項衡量指標，包括網路投保件數、微型保單累計承保人數、小額終老保單有效契約件數、強制車險、和住宅地震險有效保單件數均要逐年成長、及推動保險區塊鏈服務等。

2023年網路投保、微型保單、小額終老等三大險種，投保件數、累計承保人數、有效契約件數，各是621萬件、172萬人及105萬件，三年後的目標值各是600萬件、181萬人及114萬件，其中網路投保目標件數較去年還低。

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