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首度以問卷出擊！金管會要讓客戶資料共享 跨出金融業大門

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會今天發布「金融機構資料共享的資料治理諮詢文件」。本報資料照片
金管會今天發布「金融機構資料共享的資料治理諮詢文件」。本報資料照片

金管會今天發布「金融機構資料共享的資料治理諮詢文件」，首度以24個提問的問卷方式，了解各方對已去識別化後的客戶資料共享、跨出金融業的看法，做為2024年底前擬定「跨市場資料共享的資料治理」指引的參考依據。

何謂去識別化的客戶資料，做跨市場的運用？官員說，運用場域包括精準行銷、防詐、防範金融犯罪，這些都需要收集大量客戶資料並作分析。

例如A銀行將自家客戶做大數據分析後，得出客戶輪廓是：住台北40歲、年收入約100萬元女性最喜歡看精品屋，銀行將這樣客戶資料分析、分享給建商，這時候當有台北40歲女性看房子，就可推薦精品屋，以做精準行銷。

又例如B銀行將自家客戶分析出50種異常交易樣態，丟到AI訓練模組，由AI模組再分析後，回饋給B銀行，因每家銀行客戶樣貌不同，藉由大量收集客戶資料，可以做更精準的防詐分析。

這也是金管會在2021年推出「金融機構間資料共享指引」後，再進一步擬將資料共享、要跨出金融機構大門，做跨市場的資料治理。

根據這份諮詢文件，首度將客戶資料分四大等級，金管會這次是要解決困擾的第三級：經隱私保護目的處理，也不易還原者的客戶資料。

綜規處長胡則華坦言，第三級的客戶資料，是經隱私保護目的處理後，已經無法還原客戶資料的狀況，去提供給非金融業使用時，是否還需採中度、或是可低度保護，不再需要取得客戶同意？還是說僅需用簡單方式取得客戶同意？

目前金融業沒有把客戶資料分級，保護措施就是，無法把客戶資料提供給外界作模型訓練，但有時需要大量資料去計算、分析客戶群的特徵，包括精準行銷或防詐，造成金融業困擾。

為協助解決金融業困擾，金管會研擬採較具彈性的資料治理，在隱私保護、完全去識別化方式，評估是否可採中度保護環境下做資料共享。

該問卷為期60日，將在金管會網站及公共政策網路參與平臺「眾開講」上公布，邀請金融業、金融科技業、學術或政府機關和一般民眾、公司行號做討論，諮詢結果將作為金管會訂定「金融機構資料共享資料治理指引」的重要參考。

大數據 金管會 金融業 金融科技

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