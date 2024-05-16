台韓匯率指數續呈死亡交叉 「這」貨幣指數跌至歷史新低
BIS（國際清算銀行）公布，4月新台幣實質有效匯率指數降至98，為八個月新低；台灣主要貿易對手國貨幣韓元實質匯率指數為95，低於前一個月的96.7，為2023年6月以來、11個月低點。4月新台幣匯率持續貶輸韓元，台韓匯率指數續呈「死亡交叉」，不利我國出口競爭力。
BIS最新數據顯示，4月新台幣實質匯率指數連三月下滑，降至98，追平2023年8月，為八個月的低點；不過主要貿易競爭對手韓元匯率指數更低、僅95，且是11個月新低，新台幣實質匯率指數高於韓元，代表韓國出口報價競爭力略勝我國。
回顧4月，市場憂慮美國聯準會延後降息，美元走勢強勁、實質匯率指數飆高至109.8，連四漲並創半年來新高。美元走勢一枝獨秀，主要亞幣相對弱勢，除新台幣與韓元外，星元與日圓實質匯率指數也持續溜滑梯。
其中，星元實質匯率指數114.5，低於前一個月的114.7，為兩個月低點。
日圓兌美元在4月底一度殺至160大關，日圓實質匯率指數也進一步下探至70，較前一個月的70.8大幅下滑，並締造1994年統計以來的歷史新低。
相較於其他亞幣，人民幣在大陸人行阻貶下匯率相對有撐，4月人民幣實質匯率指數為91.7，與前一個月持平。
央行統計顯示，4月美元走勢強勁，主要亞幣全盤皆墨，日圓兌美元單月重挫3.52%、為「最弱亞幣」，台灣主要貿易對手國韓元也貶值2.52%，多於新台幣匯率貶幅1.7%。星元與人民幣，4月分別兌美元貶值0.88%與0.25%，表現相對抗跌。
央行官員指出，相較於名目有效匯率指數，實質匯率指數進一步納入各國物價變動因素，該指數下降代表本國對外價格競爭力上升，原因包括新台幣匯率貶值或物價下跌；反之，則表示減弱。
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