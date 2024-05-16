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人民幣失寵！ 4月國銀人民幣存款餘額續減 跌至十年半新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

近年來人民幣匯率「雙率雙降」，促使外匯投資人持續減碼。中央銀行16日公布，4月底國銀人民幣存款減至人民幣1,255.96億元，為十年半新低，單月減少人民幣36.4億元；其中主要客戶為國內散戶與法人的外匯指定銀行（DBU），人民幣存款更是跌破人民幣千億大關。

央行外匯局副局長洪櫻芬指出，4月底DBU的人民幣存款降至人民幣962.97億元，單月大減人民幣53.31億元。其中，不論是個人戶或法人戶均為減少，且法人戶的減少規模大於個人戶。

洪櫻芬解釋，法人戶的人民幣存款減少主因有二，一是有法人戶將人民幣存款轉成美元、投入美元相關金融商品，推測是因為近期人民幣走勢較美元疲軟，法人不願持有太多人民幣，轉投報酬率較高的美元商品。 另外，也有法人戶把人民幣的貨款收入結售成新台幣使用。

央行統計顯示，4月底台商海外資金調度中心—國際金融業務分行（OBU）人民幣存款增至人民幣292.99億元，月增人民幣16.91億元。洪櫻芬解釋，主要是有法人戶收到大陸地區匯入貨款收入後轉作定存；另外，也有法人戶從香港地區收回人民幣投資所得。

截至4月底，國銀人民幣存款餘額為人民幣1,255.96億元，為2023年11月以來、十年半新低，單月減少人民幣36.4億元。

央行指出，目前國銀各天期人民幣的「最優」定存利率，1個月期為永豐銀行的5.7%，3個月為陽信銀行的1.9%，6個月為渣打銀行的2.2%，1年期則是陽信銀行的2.2％。

受到聯準會可能延後降息的預期心理影響，美元維持最強貨幣地位，新台幣匯率4月單月貶幅為1.7%，人民幣兌美元小幅貶值0.25%，較新台幣等主要亞幣更抗跌。

人民幣匯率 新台幣

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