熱錢瘋狗浪來了！連兩天匯入巨款、匯市爆量強升 近日挑戰32元大關

熱錢回來了。外資連兩日瘋狂匯入，激勵國內股匯雙雙暴衝，不僅台股收盤續創新高，新台幣匯率16日也勁升1.92角，收在32.12元，創逾一個月高點。匯銀主管指出，熱錢今天匯入14億美元，央行也敲進逾8億美元調節，匯市交投熱翻天，爆出28.205億美元的成交巨量。

匯銀主管透露，連日來熱錢如瘋狗浪般蜂擁入台，國內匯市昨日與今天均爆出超過20億美元的成交巨量，估算這兩天外資匯入金額超過20億美元、上看25億美元。

為避免新台幣匯率升勢過猛，主掌匯市的中央銀行連兩天進場買匯、為新台幣升勢灑水降溫，估計這兩天，央行累計買匯金額約15億美元。

回顧今天匯市交易，外資源源不絕匯入，新台幣匯率盤中一度強升2.31角，最高升抵32.081元、兵臨32元整數關卡城下。匯銀主管說，老大（指央行）不樂見新台幣匯率升速過快，在央行頻頻進場調節下，新台幣匯率終場升值1.92角，收在32.12元。

即使央行連兩天敲進15億美元阻升，新台幣匯率兩日來還是狂升了2.95角、近日就有機會挑戰32元整數大關。

展望後市，匯銀主管分析，接下來熱錢動向、美股與台股走勢十分關鍵，若股市多頭氣焰未止，新台幣匯率就有機會衝破32元大關、重返31字頭。

央行統計顯示，美元指數今天下挫0.57%，非美貨幣走勢氣勢如虹、全數上漲，其中又以台灣主要貿易對手國貨幣韓元，大漲1.79%最為強勁，日圓兌美元也升值1.09%，歐元匯率也上漲0.45%。

新台幣匯率升值0.6%，領先星元匯率的0.42%與人民幣匯率的0.02%。

台股今日締造新猷、續創歷史新高，盤中最高一度拉升至21,515.52點，終場收在21,304.26點，上漲157.05點；其中外資單日大買483.78億元。

匯銀主管指出，國內股匯市狂漲，主要是美國4月消費者物價指數（CPI）略低於預期，市場重燃聯準會將於9月降息的希望；接下來市場將密切關注美國就業、通膨與經濟成長等數據，並需留意聯準會官員相關談話，從中推敲出聯準會的降息時間點與幅度。

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