元大人壽推銀髮族專屬商品 讓橘世代樂享退休

國家發展委員會推估台灣65歲以上之老年人口預計將於2025年超過20%，邁入超高齡社會。由於國人平均餘命增加，老年人口比率持續攀升，看病求診及治療需求亦隨之提高。元大金控（2885）旗下元大人壽為了在高齡社會下提供民眾健康風險的解決方案，滿足50歲以上橘世代之醫療保障需求，推廣「元大人壽橘好世代定期健康保險」，50~80歲皆可保，讓尚未投保醫療險或醫療保障不足的銀髮長輩規劃保險不嫌晚，還額外提供「幸福銀髮」尊享禮遇服務，讓退休後的長輩們不但享有醫療保障，生活更具有品質，以落實主管機關友善高齡政策。

「元大人壽橘好世代定期健康保險」具三大特色，一是保障範圍廣，涵蓋住院、手術、醫材等多項內容，針對老年人最常見的意外住院與意外骨折，特別加強保障；二是保障項目擴及常見的8大手術醫材購置補助，保障更全面；三是提供高倍數的醫療照護，以定期險的規劃設計，打造專屬醫療帳戶保險期間享有合計最高2,000倍保險金額的醫療保障。

以60歲的元先生為例，投保「元大人壽橘好世代定期健康保險」，繳費20年期，保險金額2,000元，年繳保險費36,720元，選擇自動轉帳再享1% 折扣，折扣後年繳保險費36,360元，保險期間內因洗澡時不慎滑倒造成右髖部股骨頸完全骨折且移位，住院20天並接受股骨頸骨折開放性復位術治療。在此情況下，元先生可領取住院日額保險金40,000元、住院手術醫療保險金6,000元、意外住院醫療保險金40,000元、完全骨折保險金35,000元，總計給付金額為121,000元。

除了周全的醫療保障，「元大人壽橘好世代定期健康保險」還額外提供「幸福銀髮」尊享禮遇服務，以健康禮賓為主，包含台灣12小時健康諮詢、一對一營養諮詢服務優惠、第二醫療意見諮詢安排、客製化健檢方案優惠等，並提供大學眼科看診檢查配鏡，享有專屬服務及禮遇，希望全方位照顧保戶的健康，協助保戶做好健康管理。元大人壽將持續針對高齡族群推出相對應商品，精進對高齡及身心障礙客戶之服務，推動友善高齡行動與服務，落實公平待客原則。

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