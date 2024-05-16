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購物特店APP將綁門號驗證 金管會：最快今年底前全面上路

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會推信用卡防詐，消費特店的app綁定以手機門號確認身份力拚年底前全面上路。本報資料照片
金管會推信用卡防詐，消費特店的app綁定以手機門號確認身份力拚年底前全面上路。本報資料照片

百貨購物APP綁門號驗證，最快今年底之前可望全面上路。銀行公會對此已緊鑼密鼓召開會議，金管會指出，銀行公會預計最快在五月底之前會將方案提報給金管會，目標希望今年底之前，國內全部的百貨購物APP，或是第三方支付的APP，都能仿照目前三大國際Pay以門號綁定來確認刷卡人身分的作法能全面上路。

銀行局副局長林志吉對此說明，根據銀行公會目前的討論結果，在持卡人身份核對上，主要有兩大進行方向，一種作法是透過特約店（亦即百貨公司等）洽收單銀行來檢驗，另一種則是由聯合信用卡中心當作平台，讓金融機構把客戶的門號提供在平台之上。

目前國際三大Pay，包括Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay本身就已綁定持卡人的手機門號，因此身份驗證無虞，但重點在於其他百貨購物的錢包，例如新光三越、SOGO、全聯、大潤發這些百貨公司或賣場，都各有自己的錢包，要要如何讓這些賣場也能順利完成新綁卡戶的門號檢驗，看是否與金融機構所留門號的客戶是同一人。

根據金管會所揭露的銀行公會討論最新進度，將以上述兩種方向來提供使用者門號的驗證及身分確認；至於在第三方支付的APP，未來也會納管，最有代表性的應是Line Pay的錢包，對此林志吉也表示，連同第三方支付旗下的「次特店」，未來也都必須進行信用卡使用者透過門號的身份確認。

APP 信用卡 刷卡 第三方支付 金管會

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