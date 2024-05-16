意外嗎？陸股過去三個月表現亮眼 經理人「三方向」全面解析

陸股過去三個月表現亮眼，令不少投資人相當意外。野村中國機會基金經理人朱繼元分析，陸股近期上漲的驅動因素廣泛，包括內部及外部因素、部位和資金流向，以及技術面。

朱繼元表示，近期大陸總經出現復甦的早期跡象，尤其是出口和製造業，且官方一系列穩定股市措施也見一定的成效。而在外部因素方面，這波陸股反彈的背景與日前地緣政治衝突及美國和日本股市波動性上升有關，看到部分機構投資者調整投資組合，這也使得大陸及香港先前持續的資金外流告一段落。技術面來看，這波超跌後的反彈迫使避險基金經理人陸續回補空頭部位來降低風險，也間接助長了反彈氣勢。

展望後市，朱繼元認為中國大陸在總經層面仍有壓力，消費和房地產市場需要更多時間才能回復，這意味著通貨緊縮和企業獲利仍舊面臨挑戰。不過，陸股的基本面與政策主題相較去年已有了顯著改善，尤其是國企改革及「走出去」等戰略主題的發酵，加上住房刺激措施有機會使房市不再繼續惡化；換言句話說，陸股確實正在累積2024年成為轉機黑馬市場的條件。

統計跨國投資股票型基金近三個月前十強，以陸股相關基金表現最為強勢。朱繼元補充，目前MSCI中國指數12個月預期本益比僅9.9倍，較MSCI新興市場指數折價高達兩成，相對評價則處於2017年以來的區間下緣，是現階段全球極少數價值面的低廉市場，值得抄底型投資人多加留意。

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