股匯市雙雙走升！外資匯入新台幣強勁升1.92角、收32.12元

美國通膨降溫，激勵台灣股匯市雙雙走升，外資大量匯入下，新台幣今天強勁升值，盤中一度升值達2.31角，央行調節下，新台幣兌美元今天收在32.12元，大升1.92角，寫下逾1個月新高。

美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增率3.4%稍稍降溫，帶動美股走揚，台股今天同步開高，尾盤漲勢收斂，終場上漲157.05點或0.74%，收在21304.26點，再度改寫收盤新高，成交值新台幣5271.54億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超517.08億元。

外匯交易員表示，台股今天續強，外資巨量匯入下，帶動新台幣開盤就接連破多道關卡，一度進逼32元大關，不過，盤中隨著進口商買盤進場，加上央行加大調節力道，尾盤升幅收斂，最後收在32.12元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.25元，最高32.081元、最低32.25元，最後收32.12元，連2個交易日走升，台北及元太外匯市場總成交金額爆量到28.205億美元，創下4月20日以來最大量。

外匯交易員表示，美國通膨降溫，加深市場對美國聯準會（Fed）降息預期，美元指數回落下，新台幣強勁走升，預料短期有望挑戰32元關卡。

根據中央銀行今天傍晚統計，美元指數走貶0.57%，亞洲貨幣全數走揚，韓元大升1.79%，日圓走升1.09%，新台幣升0.6%，新加坡幣升值0.42%，越南盾升0.05%，人民幣小升0.02%。

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