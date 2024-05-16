快訊

他問「過45歲沒劣化女星」想到誰？網推3女神：沒變形很扯

股匯市雙雙走升！外資匯入新台幣強勁升1.92角、收32.12元

中央社／ 台北16日電
美國通膨降溫，激勵台灣股匯市雙雙走升，外資大量匯入下，新台幣今天強勁升值，盤中一度升值達2.31角，央行調節下，新台幣兌美元今天收在32.12元，大升1.92角，寫下逾1個月新高。聯合報資料照。記者黃仲明／攝影
美國通膨降溫，激勵台灣股匯市雙雙走升，外資大量匯入下，新台幣今天強勁升值，盤中一度升值達2.31角，央行調節下，新台幣兌美元今天收在32.12元，大升1.92角，寫下逾1個月新高。聯合報資料照。記者黃仲明／攝影

美國通膨降溫，激勵台灣股匯市雙雙走升，外資大量匯入下，新台幣今天強勁升值，盤中一度升值達2.31角，央行調節下，新台幣兌美元今天收在32.12元，大升1.92角，寫下逾1個月新高。

美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增率3.4%稍稍降溫，帶動美股走揚，台股今天同步開高，尾盤漲勢收斂，終場上漲157.05點或0.74%，收在21304.26點，再度改寫收盤新高，成交值新台幣5271.54億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超517.08億元。

外匯交易員表示，台股今天續強，外資巨量匯入下，帶動新台幣開盤就接連破多道關卡，一度進逼32元大關，不過，盤中隨著進口商買盤進場，加上央行加大調節力道，尾盤升幅收斂，最後收在32.12元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.25元，最高32.081元、最低32.25元，最後收32.12元，連2個交易日走升，台北及元太外匯市場總成交金額爆量到28.205億美元，創下4月20日以來最大量。

外匯交易員表示，美國通膨降溫，加深市場對美國聯準會（Fed）降息預期，美元指數回落下，新台幣強勁走升，預料短期有望挑戰32元關卡。

根據中央銀行今天傍晚統計，美元指數走貶0.57%，亞洲貨幣全數走揚，韓元大升1.79%，日圓走升1.09%，新台幣升0.6%，新加坡幣升值0.42%，越南盾升0.05%，人民幣小升0.02%。

新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

美國4月CPI數據意外提前30分鐘發布 當局正全面調查

台股飆新高 貢獻指數前十大漲點股中竟有1檔生技股

電子權值股喊衝 台股盤中攻21500點再創高

台股 ETF 受益人成長至830萬創高 每三人就有一人買

相關新聞

意外嗎？陸股過去三個月表現亮眼 經理人「三方向」全面解析

陸股過去三個月表現亮眼，令不少投資人相當意外。野村中國機會基金經理人朱繼元分析，陸股近期上漲的驅動因素廣泛，包括內部及外...

元大人壽推銀髮族專屬商品 讓橘世代樂享退休

國家發展委員會推估台灣65歲以上之老年人口預計將於2025年超過20%，邁入超高齡社會。由於國人平均餘命增加，老年人口比...

股匯市雙雙走升！外資匯入新台幣強勁升1.92角、收32.12元

美國通膨降溫，激勵台灣股匯市雙雙走升，外資大量匯入下，新台幣今天強勁升值，盤中一度升值達2.31角，央行調節下，新台幣兌...

購物特店APP將綁門號驗證 金管會：最快今年底前全面上路

百貨購物APP綁門號驗證，最快今年底之前可望全面上路。銀行公會對此已緊鑼密鼓召開會議，金管會指出，銀行公會預計最快在五月...

美元光環難擋 4月人民幣存款餘額連3降

美國聯準會延後降息，美元匯率利率持續亮眼，吸引投資人持有，也讓國銀人民幣存款連3降。中央銀行今天公布4月國銀人民幣存款餘...

富邦美術館形象片上線 AKIRA、林志傑、法拉利PS1打開美術館的想像

富邦美術館形象片16日正式於美術館官方YouTube、IG及FB公開放映。富邦美術館形象片由天后製作人陳鎮川監製、擅長奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。