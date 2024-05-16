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富邦美術館形象片上線 AKIRA、林志傑、法拉利PS1打開美術館的想像

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
圖為富邦美術館開館拍攝，國內外重量級貴賓親自出席，肯定富邦對社會與文化長期承諾的具體實踐。 富邦金控／提供
圖為富邦美術館開館拍攝，國內外重量級貴賓親自出席，肯定富邦對社會與文化長期承諾的具體實踐。 富邦金控／提供

富邦美術館形象片16日正式於美術館官方YouTube、IG及FB公開放映。富邦美術館形象片由天后製作人陳鎮川監製、擅長奇幻藝術創作及虛實融合的導演蘇柏維執導，特別邀請「國民姊夫」AKIRA、富邦勇士「野獸」林志傑參與拍攝，除了有堅強的跨界陣容，更是台灣首創結合藝術、電影、舞蹈、籃球和跑車的美術館形象片。

影片一開始，富邦美術館館長翁美慧以堅定的眼神望向遠方，象徵著一個瞬間十年的努力，承載了無數夢想與對藝術的熱情。緊接著，象徵時間感的俐落圓形和代表空間感的方形，湧入富邦美術館「日光展廳」及「星光展廳」明亮的空間中。時間來到夜裡，「水景展廳」裡的水影醞釀出隱隱流動的空間感，霎那間，象徵速度的法拉利PS1在充滿力量的紅色光束之中駛入美術館空間，猶如藝術品般散發著自由的爆發力。

下一個鏡頭，紅色的球體躍上美術館階梯，來到三樓展廳，在這裡，富邦勇士隊籃球員林志傑穿越步步驚險的瞬間，無懼地跨越驚濤駭浪。音樂節奏響起，鏡頭轉到美術館大廳，AKIRA帶著孩子們在黑夜裡跳舞，如流水般的舞蹈透過肢體語言表達藝術和空間的關係。再回到明亮的空間，小女孩在美術館牆上作畫。最後，一切化為以11個四分之三圓組成的富邦美術館Logo，邀請大家進入這個打開藝術想像的創意基地。

富邦美術館館長翁美慧表示，在美術館牆上畫畫、將跑車開入美術館，以及在美術館裡打籃球等，都是她小時候的夢想。富邦美術館以創新的精神，打破美術館空間的想像，引發觀者的共感經驗，讓藝術不再與人們生活遙遠，在美術館裡可以發生各種的可能。

在美術館打球、拍片，是「野獸」林志傑人生的第一次嘗試，林志傑說：「在美術館打球是一種很不一樣的感覺，沒有畫線、沒有木板、沒有籃框，非常有藝術的感覺，是一個情境、一個動態的概念」。

「姊夫」AKIRA也分享：「這次以光為主題，在強而有力的美麗光照中，和孩子們在富邦美術館激發出各種靈感，一起快樂地跳舞完成了拍攝，很榮幸收到翁美慧館長的邀請，翁館長不僅心胸寬大、充滿愛心，也非常迷人且純真，是一位既有智慧、品格又高的人。希望富邦美術館展出的藝術作品能照亮許多人的心，衷心期盼這裡能為台灣的孩子們和各地的人們，開拓更多喜愛藝術的心，獲得更多學習，使藝術和學識遍及更多人」。

富邦美術館形象片

YouTube觀看：https://youtu.be/elO1_PRxAzU

FB觀看：https://fb.watch/s5w3Wmxjk8/

IG觀看：https://www.instagram.com/reel/C7BeL2wLh4u/

富邦 林志傑 美術館

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