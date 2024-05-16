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美元光環難擋 4月人民幣存款餘額連3降

中央社／ 台北16日電
美國聯準會延後降息，美元匯率利率持續亮眼，吸引投資人持有，也讓國銀人民幣存款連3降。中央銀行今天公布4月國銀人民幣存款餘額為人民幣1255.96億元，月減36.4億元，續寫102年11月以來新低紀錄。示意圖／ingimage
美國聯準會延後降息，美元匯率利率持續亮眼，吸引投資人持有，也讓國銀人民幣存款連3降。中央銀行今天公布4月國銀人民幣存款餘額為人民幣1255.96億元，月減36.4億元，續寫102年11月以來新低紀錄。示意圖／ingimage

美國聯準會延後降息，美元匯率利率持續亮眼，吸引投資人持有，也讓國銀人民幣存款連3降。中央銀行今天公布4月國銀人民幣存款餘額為人民幣1255.96億元，月減36.4億元，續寫102年11月以來新低紀錄。

央行今天公布4月國銀人民幣存款餘額，4月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額減少53.31億元，降到962.97億元，國際金融業務分行（OBU）則月增16.91億元到292.99億元；整體而言，國銀人民幣存款餘額合計1255.96億元，月減36.4億元。

觀察近期國銀人民幣存款餘額變化，今年1月一度罕見走揚，終止連續17個月下滑，2月再度轉為下降，截至目前已連續3個月下滑。

央行外匯局官員表示，4月DBU不管是個人戶、法人戶都呈下滑走勢，其中，法人戶降幅較爲明顯，主因有2個，一是法人戶把人民幣存款轉為美元，二是收到人民幣貨款後結售成新台幣，個人戶也呈下滑，可能跟客觀環境上，美元匯率、利率都好有關，人民幣相較之下沒這麼亮眼。

官員說明，人民幣目前專案牌告利率主要在2%左右，美元相較之下可能有4%或5%方案，仍具備一定優勢。美國聯準會（Fed）延後降息，也讓美元有一定支撐力道。

不過，4月OBU人民幣存款呈現上揚，月增16.91億元到292.99億元，主要是法人戶把中國地區收到的貨款以及香港投資所得轉存人民幣定存所致。

4月國銀人民幣存款餘額連3降，央行官員指出，整體趨勢持續下滑，外在大環境美元亮眼，亞洲貨幣包括人民幣相對沒那麼有吸引力。

人民幣 美元匯率 美國聯準會

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