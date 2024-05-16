快訊

年代旅遊丟包案外案！員工聽信林大鈞「大幹一番」 爆詐領代償金900萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新台幣大升1.92角 收32.12元

中央社／ 台北16日電
台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.12元，大升1.92角，成交金額21.61億美元。示意圖。聯合報系資料照
台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.12元，大升1.92角，成交金額21.61億美元。示意圖。聯合報系資料照

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.12元，大升1.92角，成交金額21.61億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.25元，最高32.081元、最低32.25元。

外匯 新台幣

延伸閱讀

美元兌日圓外貨幣走貶 市場聚焦日銀今午決議

00940將公布50檔成分股！ 女子始終不認同「抬轎論」：真被抬起機會恐沒渲染來得多

瀕臨貶破152…外匯官員加大警告力道 硬把日圓從34年低點拉回

日：不擇手段打擊外匯投機

相關新聞

獨家／打詐！金管會下令按月管考「灰名單」 盯九大可疑帳戶

據金融圈知情人士透露，三月底國銀已全部都上線的「約定轉入帳號灰名單通報平台」，金管會已決定「按月管考」，要求全體銀行必須...

當沖降稅年底屆期 是否延長？財部：近期會決策

當沖降稅將於2024年底屆期，外界聲聲催促應定案。財政次長阮清華16日表示，當沖降稅當沖交易是屬於短期交易有造市的功能，...

新台幣大升1.92角 收32.12元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.12元，大升1.92角，成交金額21.61億美元

攻淨零永續 新安東京海上產險舉辦企業風險管理研討會

因應氣候變遷與台灣2050年淨零排碳的目標，新安東京海上產險16日在桃園揚昇高爾夫球場舉辦「企業風險管理研討會」。新安東...

凱基證券合作警政署推出防詐影片 為投資人守護財富

凱基證券打擊投資詐騙，與投資人站在同一陣線，提供投資人安全可靠的交易環境，並與內政部警政署刑事警察局合作防詐宣導影片，於...

為台股引資 永豐金證券與證交所舉辦歐系外資論壇

美國聯準會（FED）降息時點延後，市場期待第3季啟動降息循環，為多頭注入新動力。永豐金證券與臺灣證券交易所共同舉辦「Ta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。