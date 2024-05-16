聽新聞
test
0:00 / 0:00
新台幣大升1.92角 收32.12元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.12元，大升1.92角，成交金額21.61億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.25元，最高32.081元、最低32.25元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
▪ 房仲公會對賴政府提六建言 檢討預售屋禁轉讓鎖房效應
▪ 房仲提醒：別跟風出高價成肥羊
▪ 保障消費者拒絕裝潢糾紛 匠人部落祭出「住保履約」
▪ 你知道重購退稅有幾種方式？ 退稅標準如何認定？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言