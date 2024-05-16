業界首創！富邦產險全新電子簽名板服務上線 打造臨櫃理賠無紙化

回應科技進步和環境永續的全球趨勢，富邦產險積極以數位科技創新響應環境友善，近期更創業界之先，推出臨櫃理賠受理電子簽名板功能，客戶無須再用紙本簽章，除了加快辦理流程減少臨櫃等候的時間之外，更大幅降低紙張使用。富邦產險打造臨櫃理賠無紙化服務，用行動具體實踐數位化與ESG之目標。

富邦產險表示，新推出的臨櫃電子簽名板功能，可讓客戶在臨櫃辦理理賠申請時，無需再進行傳統的紙本簽名和蓋章，只需於電子簽名板上簽名確認，並提供相關所需文件後，即完成理賠申請，不僅加快了臨櫃理賠辦理流程，減少等候時間，也大幅降低紙張使用，更符合環保概念。

除了電子簽名板外，富邦產險亦推出業務員數位表單理賠通報功能，由業務員協助發送連結給客戶，客戶點選進入連結後即可於線上填寫基本資料，避免手寫之不便，如為車險客戶更可直接於線上立案。此外，富邦產險更提供保好康會員平台自主通報功能，客戶在官網登錄會員後，即可使用理賠通報功能，在完成通報後，亦可申請「E指保服務」，使用手機驗證完成理賠申請，全程行動化、無紙化，讓客戶在任何時間、地點，只需幾個簡單步驟即可進行理賠通報，實現全方位的數位服務。

從提升理賠效率到增強客戶滿意度，富邦產險持續運用數位工具和平台的優勢創新，滿足客戶需求並提供更友善的服務體驗，隨著數位化策略的深入實施，富邦產險將持續推動創新，提供更加安全、便捷的保險服務，確保客戶在每一個接觸點都能體驗到最佳的服務品質。

商品推薦