當沖降稅年底屆期 是否延長？財部：近期會決策
當沖降稅將於2024年底屆期，外界聲聲催促應定案。財政次長阮清華16日表示，當沖降稅當沖交易是屬於短期交易有造市的功能，財政部除了會蒐集其他國家做法，也會參考金管會意見，預計近期內就會決定。
阮清華16日出席立法院財政委員會審議「海關進口稅則部分稅則修正草案」。立委林德福質詢時表示，當沖降稅今年底要屆滿，且金管會主委建議延長當沖降稅五年，財政部是否有評估對於股市的影響。
當沖交易的證交稅目前從千分之3降至千分之1.5，並依據「證券交易稅條例」規定，實施到今年底。
阮清華表示，當沖降稅與金融營業稅是否調降，財政部一直與金管會溝通。他說，股市有長期交易與短期交易，如果只有短期，股市也無法活絡，而當沖交易是屬於短期交易、有造市的功能。
林德福指出，金管會主委曾建議延長當沖降稅五年，詢問這對於股市的影響。阮清華則回答，當沖降稅會助漲也會助跌，財政部正蒐集其他國家做法、也會參考金管會意見，「近期內就會決策」。
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