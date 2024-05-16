元大金「綠色採購」績優獲北市府表揚 響應環境部「綠點」減碳

元大金控提倡綠色採購帶動綠色生產鏈，去(2023)年全年綠色採購金額逾2.73億元，較前(2022)年度成長近30%，5月15日獲台北市政府環境保護局表揚為2023年績優「綠色採購」台北市績優民間企業，持續朝永續金融願景目標邁進。

台北市政府環境保護局為表揚績優民間企業及團體，積極實施綠色採購或申請加入綠色場域，推廣消費理念，針對112年綠色採購金額達500萬元以上或取得環保標章之業者，舉辦頒獎典禮公開表揚。

「綠色採購」為永續金融先行者聯盟主要推動的永續作為之一，元大金控身為先行者聯盟一員，自2020年起，集團內各子公司全面導入ISO 20400永續採購指南並取得驗證，建置系統化的永續採購流程，且綠色採購金額連續3年正成長，2021年採購6,844萬餘元、2022年成長至2.12億元，2023年採購金額累計達2.73億元。

元大金控控暨子公司支持環境部「綠色集點」活動，並透過元大行動銀行「鑽金碳吉帳戶」個人碳帳戶，連結綠點，擴大攜手客戶齊力減碳，更以《供應商永續採購指南及指引》等氣候規章為核心，響應聯合國永續發展目標「SDG 12責任消費與生產」，每年進行供應商評鑑，且持續優化供應商自評機制，從人權、勞工實務等六大類別進行評估，落實採購風險管控。

今 (2024)年元大金控也加入自然相關財務揭露（TNFD），成為全球首批先行者，及生物多樣性核算金融聯盟（PBAF），響應國際倡議，並於今年度第一場供應商大會中，以「倡議生物多樣性，建構永續自然生態系統」為主題，接軌國際的永續趨勢。

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