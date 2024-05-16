全支付獨家與玉山信用卡迎繳稅月 首日突破億元創佳績

全支付獨家攜手「玉山銀行」迎戰「繳稅月」，自5月1日起到6月3日，用全支付綁定玉山銀行信用卡繳「綜所稅」免登錄、免手續費，再享全支付點數回饋活動，帶動全支付新舊會員大動員；活動推出首日使用全支付繳納綜合所得稅總交易額突破億元，創下電支單日繳稅的最大交易量，佔整體電子支付市場繳稅總交易額近六成。

為鼓勵民眾持續綁定電子支付「e化繳稅」，全支付與玉山銀行好評加碼推出第二波活動，除了最高享600全點回饋外，更有機會抽整筆稅額免單回饋，全點可100%折抵繳稅金額。

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