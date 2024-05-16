快訊

畢業禮物？傳文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲說話了

登太平島動作太大？中越填海造陸還移民 學者：台灣算保守

網銀攜手遊戲橘子、智冠鴨子划水 遊戲商支付大戰誰是贏家

中華信評：2024年台灣壽險業者財務債務 將呈現增加趨勢

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評今天公布標題為「2024年台灣壽險業信用趨勢」報告指出，台灣壽險業者正設法厚實其法定資本基礎，為即將在2026年實施的更為嚴格的法定資本規範做好準備。而單是將在同一年度實施的新版會計原則改變應不至於對評等造成重大影響。不過，若未妥善規劃，則壽險業持續增加的財務債務可能會對壽險公司的信用品質構成壓力。

報告重點提到，壽險公司將在於2026 年導入國際保險資本標準（ICS）之前的準備期間持續增強法定資本。財務債務增加可能對壽險業者的信用品質形成壓力；近期的債券發行對於壽險業資本水準的影響非常有限。

中華信評指出，壽險業2024年獲利可望略微改善。外匯風險仍是壽險業的主要信用風險；業者的外匯波動準備金如今提供了較多的緩衝空間以吸收外匯波動對獲利的衝擊。

此外，實施ICS與IFRS 17將帶來新的挑戰，但中華信評預期，單單是會計原則的改變不會對評等造成重大影響。

壽險業 外匯

延伸閱讀

上市Q1財報 兩家未申報

柯文哲稱北士科案市府未採納新壽意見 簡舒培秀簡報批說謊

壽險業者看解約潮…可控

金控股淨值連二季回升 法人看好這三檔

相關新聞

獨家／打詐！金管會下令按月管考「灰名單」 盯九大可疑帳戶

據金融圈知情人士透露，三月底國銀已全部都上線的「約定轉入帳號灰名單通報平台」，金管會已決定「按月管考」，要求全體銀行必須...

全支付獨家與玉山信用卡迎繳稅月 首日突破億元創佳績

全支付獨家攜手「玉山銀行」迎戰「繳稅月」，自5月1日起到6月3日，用全支付綁定玉山銀行信用卡繳「綜所稅」免登錄、免手續費...

中華信評：2024年台灣壽險業者財務債務 將呈現增加趨勢

中華信評今天公布標題為「2024年台灣壽險業信用趨勢」報告指出，台灣壽險業者正設法厚實其法定資本基礎，為即將在2026年...

迎接520五大淨零轉型策略 法人建議布局低碳市值ETF

5月20日總統就職將屆，各界對新政府充滿期待，尤其是日前公布淨零轉型五大策略，法人認為，不僅因應全球趨勢，也強化台灣永續...

約定轉帳帳號被設定多少次列異常？20至30次最普遍

隨著全體國銀的灰名單機制正式上路，金管會更要求每家銀行從5月起都得報送執行狀況，使灰名單機制運作更受銀行重視，其中金管會...

AI 水電需求增、大選端牛肉 全球基建催油門迎補漲反攻

過去一個月，當市場預期聯準會降息的時間點向後推遲的同時，過去一年強勢上揚的科技股價呈現震盪整理之姿，不過，原本溫和起伏的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。