中華信評：2024年台灣壽險業者財務債務 將呈現增加趨勢

中華信評今天公布標題為「2024年台灣壽險業信用趨勢」報告指出，台灣壽險業者正設法厚實其法定資本基礎，為即將在2026年實施的更為嚴格的法定資本規範做好準備。而單是將在同一年度實施的新版會計原則改變應不至於對評等造成重大影響。不過，若未妥善規劃，則壽險業持續增加的財務債務可能會對壽險公司的信用品質構成壓力。

報告重點提到，壽險公司將在於2026 年導入國際保險資本標準（ICS）之前的準備期間持續增強法定資本。財務債務增加可能對壽險業者的信用品質形成壓力；近期的債券發行對於壽險業資本水準的影響非常有限。

中華信評指出，壽險業2024年獲利可望略微改善。外匯風險仍是壽險業的主要信用風險；業者的外匯波動準備金如今提供了較多的緩衝空間以吸收外匯波動對獲利的衝擊。

此外，實施ICS與IFRS 17將帶來新的挑戰，但中華信評預期，單單是會計原則的改變不會對評等造成重大影響。

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