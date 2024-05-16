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新台幣午盤強升1.86角 暫收32.126元

中央社／ 台北16日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.126元，強升1.86角，成交金額14.39億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.25元，早盤最高32.081 元、最低32.25元。

外匯 新台幣

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