迎接520五大淨零轉型策略 法人建議布局低碳市值ETF

5月20日總統就職將屆，各界對新政府充滿期待，尤其是日前公布淨零轉型五大策略，法人認為，不僅因應全球趨勢，也強化台灣永續發展競爭力，建議投資人不妨順勢布局具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF，穩健參與行情。

以受到全球各國重視的淨零轉型議題來看，繼去年8月碳權交易所掛牌，為台灣淨零轉型之路立下重要里程碑後，日前也公布淨零轉型五大策略，分別為啟動第二次能源轉型、推動數位與綠色產業雙軸轉型、型塑淨零永續綠生活、政府作為後盾協助產業低碳轉型、不遺落的公正轉型。

市場法人表示，有鑑於減碳已是全球共識、執政重點，加上各國準備開始徵收碳稅(碳費)下，在低碳ESG上管理妥善的企業更有能力守住獲利，並為資金配置時的首選，中長期表現可期，建議投資人不妨布局具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF，穩健參與行情。

法人指出，ETF的類型當中，市值型ETF通常代表整個市場，對於長期投資來說，具有資本增值潛力，觀察在台股ETF產品裡，選股特色中涵括低碳與ESG的市值型ETF合計有5檔，在低碳ESG轉型已是長期且不可逆的趨勢下，可做為想貼近政策趨勢、掌握碳金商機的投資人，在長期佈局上優先考量的標的；5檔產品分別為群益台ESG低碳50(00923)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、國泰台灣領袖50(00922)，以及中信上櫃ESG 30 (00928)。

從績效表現來看，就這5檔產品不同期間含息報酬率表現來看，近一年表現都在40%以上，明顯優於加權指數的36.65%，尤以00923漲47.58%表現最佳；若進一步自2023/8/7碳權交易所掛牌以來的表現來看，也以00923上漲30.55%漲幅最大，00692則以29.16%居次。

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人邱郁茹表示，隨著台灣加緊淨零轉型腳步與世界接軌，具有ESG低碳概念的台股企業也將是資金未來布局之重點，主因低碳股相對能避開碳費碳稅的衝擊，在營運獲利上也可望維持較為穩健的表現，甚至更具市場競爭力，例如：AI科技族群，還能兼享AI成長趨勢，長期投資前景可期，建議投資人不妨善用成分股結合碳金龍頭、ESG評分高且碳密度低特點，能兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF來佈局，掌握低碳轉型下的投資契機。

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