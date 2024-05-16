約定轉帳帳號被設定多少次列異常？20至30次最普遍
隨著全體國銀的灰名單機制正式上路，金管會更要求每家銀行從5月起都得報送執行狀況，使灰名單機制運作更受銀行重視，其中金管會不僅要銀行報送「可疑帳戶」，也要求銀行必須對任何帳戶的被約定次數，設置「風險閾值」，也就是次數太多，就會跨到「紅線」，而這道紅線如何訂定？銀行主管私下指出，目前多數銀行以20至30次的設定最為普遍。
銀行業者指出，除了報送可疑帳戶的資料之外，金管會透過財金公司要求銀行必須通報的帳戶類型，還包括了「約定帳號申請通報」累算達一定次數以上的帳戶、經轉入行認定為疑似不法或顯屬異常交易，並於當月註記為「第二類帳戶」的戶數，此外，轉入行除了提報可疑帳戶之外，約定帳號的約定次數已超過一定上限的名單，也要按月提報給金管會。
不過銀行業者也坦言，20至30次的約定轉帳次數，不能涵蓋所有的情況，許多時候仍有個案處理的必要性，舉例來說：團購的「團主」，倘若團購群組有上百個、數百個會員，就很有可能發生約定轉帳被約定次數破表的情況；而究竟這些約轉帳號的設置是真的基於實體交易的需求，或是被設定帳號的戶主，實際上是「用合法掩護非法」，這就要由銀行來進一步認定。
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