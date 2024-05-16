獨家／打詐！金管會下令按月管考「灰名單」 盯九大可疑帳戶

據金融圈知情人士透露，三月底國銀已全部都上線的「約定轉入帳號灰名單通報平台」，金管會已決定「按月管考」，要求全體銀行必須從5月起，在每個月10日之前把灰名單機制的當月運作結果，尤其是「可疑帳戶」被連結為約定帳號的情況，交由財金公司再轉呈金管會，在金管會的這道指令之下，最令國銀矚目的，就是金管會已明白列出所謂的「可疑帳戶」，共有九大類態樣。

此外，在金管會的要求之下，每家銀行從5月起也必須按月統計出其被約定轉帳的帳戶，被列為「可疑帳戶」的戶數；此外，客戶經過關懷措施之後，未再堅持約定可疑帳號的情況，金管會也要進行管考，亦列為銀行「公平待客」打詐成效的重要評比。

銀行業者指出，在財金公司向銀行所開立的調查表中，所謂的可疑帳戶稱之為「第二類帳戶」，金管會指示財金公司，以下列的9大定義作為報送標準，包括了：（1）短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者；（2）客戶申請的交易功能與其年齡或背景明顯不相當者；（3）客戶提供的聯絡資料均無法以合理的方式查證者；（4）存款帳戶經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者；（5）存款帳戶內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者；（6）短期間內密集使用銀行的電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明顯不符者；（7）存款帳戶久未往來，突有異常交易者；（8）符合銀行防制洗錢注意事項範本所列疑似洗錢表徵的交易者；（9）其他經主管機關或銀行認定為疑似不法或顯屬異常交易的存款帳戶。

舉例來說，倘若幾乎從未使用過網路轉帳的長者，突然要申請約定轉帳帳號，或是有出現好幾筆的匯款記錄，這時都會引起懷疑；此外，倘若一家小規模營業人、小攤販，近來有好幾筆上億的款項密集匯入某一約定帳戶，這時該約定帳號也會被列為可疑帳號。

國銀主管指出，目前和打詐相關的機制，全體國銀一致加入的，除了和人頭戶相關的警示帳戶、告誡戶機制之外，就以「灰名單通報平台」最為重要，尤其灰名單十台鎖定「約定轉帳帳號」，可說是避免非法金流洗錢的最後一道防線，重要性由此可見，也因此金管會決定按月管考。

根據金管會所指示的內容，全體國銀必須從5月開始，在每月10日之前提供所謂的「灰名單平台跨行報送調查表」。據銀行業者透露，必須向主管機關提供的資料，必須區分自身為「轉出行」和「轉入行」所受理的資金匯出入件數來分別提供，倘若是從自家銀行匯出的案件，必須提供各約定周期的風險閾值、達到風險閾值的關懷筆數、經過關懷措施之後未再約定帳號的筆數這三種資料，而倘若是轉入行，就必須提供「帳戶被列為『第二類帳戶』的戶數。

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