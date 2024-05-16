快訊

畢業禮物？傳文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲說話了

登太平島動作太大？中越填海造陸還移民 學者：台灣算保守

網銀攜手遊戲橘子、智冠鴨子划水 遊戲商支付大戰誰是贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨家／打詐！金管會下令按月管考「灰名單」 盯九大可疑帳戶

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
金管會5月起按月管考灰名單，並盯上九大類可疑帳戶。本報資料照片
金管會5月起按月管考灰名單，並盯上九大類可疑帳戶。本報資料照片

據金融圈知情人士透露，三月底國銀已全部都上線的「約定轉入帳號灰名單通報平台」，金管會已決定「按月管考」，要求全體銀行必須從5月起，在每個月10日之前把灰名單機制的當月運作結果，尤其是「可疑帳戶」被連結為約定帳號的情況，交由財金公司再轉呈金管會，在金管會的這道指令之下，最令國銀矚目的，就是金管會已明白列出所謂的「可疑帳戶」，共有九大類態樣。

此外，在金管會的要求之下，每家銀行從5月起也必須按月統計出其被約定轉帳的帳戶，被列為「可疑帳戶」的戶數；此外，客戶經過關懷措施之後，未再堅持約定可疑帳號的情況，金管會也要進行管考，亦列為銀行「公平待客」打詐成效的重要評比。

銀行業者指出，在財金公司向銀行所開立的調查表中，所謂的可疑帳戶稱之為「第二類帳戶」，金管會指示財金公司，以下列的9大定義作為報送標準，包括了：（1）短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者；（2）客戶申請的交易功能與其年齡或背景明顯不相當者；（3）客戶提供的聯絡資料均無法以合理的方式查證者；（4）存款帳戶經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者；（5）存款帳戶內常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者；（6）短期間內密集使用銀行的電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明顯不符者；（7）存款帳戶久未往來，突有異常交易者；（8）符合銀行防制洗錢注意事項範本所列疑似洗錢表徵的交易者；（9）其他經主管機關或銀行認定為疑似不法或顯屬異常交易的存款帳戶。

舉例來說，倘若幾乎從未使用過網路轉帳的長者，突然要申請約定轉帳帳號，或是有出現好幾筆的匯款記錄，這時都會引起懷疑；此外，倘若一家小規模營業人、小攤販，近來有好幾筆上億的款項密集匯入某一約定帳戶，這時該約定帳號也會被列為可疑帳號。

國銀主管指出，目前和打詐相關的機制，全體國銀一致加入的，除了和人頭戶相關的警示帳戶、告誡戶機制之外，就以「灰名單通報平台」最為重要，尤其灰名單十台鎖定「約定轉帳帳號」，可說是避免非法金流洗錢的最後一道防線，重要性由此可見，也因此金管會決定按月管考。

根據金管會所指示的內容，全體國銀必須從5月開始，在每月10日之前提供所謂的「灰名單平台跨行報送調查表」。據銀行業者透露，必須向主管機關提供的資料，必須區分自身為「轉出行」和「轉入行」所受理的資金匯出入件數來分別提供，倘若是從自家銀行匯出的案件，必須提供各約定周期的風險閾值、達到風險閾值的關懷筆數、經過關懷措施之後未再約定帳號的筆數這三種資料，而倘若是轉入行，就必須提供「帳戶被列為『第二類帳戶』的戶數。

洗錢 金管會 銀行業

延伸閱讀

REITs基金來了 五年規模拚千億…兩原因催動商機

國銀海外獲利寫最強Q1 香港市場狂賺貢獻近半

首季國銀海外香港最賺 商辦踩雷美國據點獲利退居第4

打詐列施政最優先 賴清德：前經濟部長尹啟銘也被騙

相關新聞

獨家／打詐！金管會下令按月管考「灰名單」 盯九大可疑帳戶

據金融圈知情人士透露，三月底國銀已全部都上線的「約定轉入帳號灰名單通報平台」，金管會已決定「按月管考」，要求全體銀行必須...

全支付獨家與玉山信用卡迎繳稅月 首日突破億元創佳績

全支付獨家攜手「玉山銀行」迎戰「繳稅月」，自5月1日起到6月3日，用全支付綁定玉山銀行信用卡繳「綜所稅」免登錄、免手續費...

中華信評：2024年台灣壽險業者財務債務 將呈現增加趨勢

中華信評今天公布標題為「2024年台灣壽險業信用趨勢」報告指出，台灣壽險業者正設法厚實其法定資本基礎，為即將在2026年...

迎接520五大淨零轉型策略 法人建議布局低碳市值ETF

5月20日總統就職將屆，各界對新政府充滿期待，尤其是日前公布淨零轉型五大策略，法人認為，不僅因應全球趨勢，也強化台灣永續...

約定轉帳帳號被設定多少次列異常？20至30次最普遍

隨著全體國銀的灰名單機制正式上路，金管會更要求每家銀行從5月起都得報送執行狀況，使灰名單機制運作更受銀行重視，其中金管會...

AI 水電需求增、大選端牛肉 全球基建催油門迎補漲反攻

過去一個月，當市場預期聯準會降息的時間點向後推遲的同時，過去一年強勢上揚的科技股價呈現震盪整理之姿，不過，原本溫和起伏的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。