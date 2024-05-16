AI 水電需求增、大選端牛肉 全球基建催油門迎補漲反攻

過去一個月，當市場預期聯準會降息的時間點向後推遲的同時，過去一年強勢上揚的科技股價呈現震盪整理之姿，不過，原本溫和起伏的全球公用事業、基建類股，這一個多月以來，卻開始出現落後補漲反攻行情，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，受惠AI應用增加後，資料中心的電力需求也會大幅提升，AI對公用事業與基礎建設的依賴度越來越大，觀察第二季起用電量及天然氣等庫存回補啟動，電價及獲利展望可望持續轉佳，公用事業已擺脫投資氣氛最差的階段，目前評價仍被低估，補漲空間大。

林志映指出，公用事業與基礎建設等防禦類股，提供穩健收益，長線投資甜蜜點浮現，林志映分析，評價在10年來低點的公用及基礎建設類股，隨歐美升息循環止步、即將進入降息循環，股價出現落後補漲，獲利也見谷底翻揚，林志映說明，公用事業股具備較低波動特性，又擁有穩定現金流，與固定股息配發等特性，對於滿手AI、科技股的投資人而言，可作為資產配置、攻守兼備的優選。

此外，從近期市場的趨勢觀察，林志映分析，公用事業後市具備5項投資利多支撐，像是：AI應用，帶動佈建投資與電力、水力需求；美國大選11月份到來，兩黨候選人端出清潔能源政策是基本配備；公用事業財報轉佳、評價低估，補漲行情可期；還有包括花旗、摩根士丹利與高盛等專業投資機構看好公用事業、基礎建設事業的投資前景，助攻股價長期表現。

林志映認為，公用基建股轉強指日可待，同時有機會出現落後補漲行情，當利率環境轉變時，長線資金就會流向息收較高的防禦型產業，有助提高公用基建類股下檔防禦能耐及向上攻擊空間。林志映指出，目前MSCI公用事業類股預估本益比約16倍，仍處2015年以來的低檔區；不過，近期整體產業對於未來一年的獲利預估，上修比率持續攀升，由於防禦型的公用事業類股，在過去一年多來，表現較科技成長股落後，隨評價回升、獲利上揚，補漲更具備動能。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，是國內少數專注投資於水電瓦斯這類高品質股息的基金，基金篩選獲利優質、高息、低波動的標的，掌握配息與填息機會，多因子投資標的評選機制展現穩健投資成果，今年共獲得晨星與指標基金獎等兩大獎項的肯定。

林志映表示，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金主要投資歐美水電瓦斯類穩定收益企業，這些公司每年提供穩定的配息，歷年二、三月及六、七月為產業除息旺季，基金操作上會積極參與除息、填息行情，並搭配換股操作，以提高資本利得及收息水準。林志映建議，公用事業與基礎建設產業適合搭配穩健的投資策略，採取定期定額投資方式，以作為投資人退休理財、風險耐受度低的核心資產配置，追求長期穩定現金流及資本利得成長機會。 公用事業與基礎建設五大投資利多(資料來源：第一金投信整理)

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