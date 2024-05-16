快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

中國信託投信強打「主動+被動新秀主動出擊」債券基金雙星

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託投信強打中國信託投資級債券傘型基金，可望成為投資人把握債市行情兼顧息收機會的存債利器。圖片左起：中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼、中國信託投信固定收益投資科主管張勝原、中國信託投信總經理陳正華、中國信託投信投資長楊定國、中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀。(中國信託投信/提供)
中國信託投信強打中國信託投資級債券傘型基金，可望成為投資人把握債市行情兼顧息收機會的存債利器。圖片左起：中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼、中國信託投信固定收益投資科主管張勝原、中國信託投信總經理陳正華、中國信託投信投資長楊定國、中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀。(中國信託投信/提供)

中國信託投信強打「主動+被動新秀主動出擊」的中國信託投資級債券傘型基金，以及中國信託高評級策略收益債券基金聚焦高評級債券動態搭配增益工具，有望打造策略收益公式；另在被動新星中信優息投資級債（00948B）為全台第一檔10元計價的債券ETF，只要1萬元的甜甜入手價，就能買進精選優質投資標的。中國信託表示，1檔主動式基金搭配1檔被動式基金，將於5月22日同步展開募集，可望滿足投資人多元投資的需求，成為把握債市行情兼顧息收機會的存債利器。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，儘管近期通膨未如預期路徑發展，市場對降息時點預期不斷延後，惟美國聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上釋出相對鴿派訊號，加上美國4月非農就業報告低於預期，讓投資人暫時鬆一口氣，市場靜待即將公布的美國4月消費者物價指數（CPI）報告，數據強弱將牽動短期債市走勢。

張勝原建議，投資人在等待降息階段，可配置追求較高息收的投資等級債，追求收益機會的同時，也降低信用、流動性等風險，而中國信託投信即將於5月22日開募的中國信託投資級債券傘型基金，可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。

以主動型新秀中國信託高評級策略收益債券基金來看，經理人房旼說，該檔基金具備三大特點，一為透過專業經理公司主動式操作，並視市場狀況、升降息預期變化靈活調整；二為將投資一籃子債分散發行機構與利率風險；三為相對更安全穩健高評級債為主，並搭配增益工具（含非投資等級債），也就是善用策略可望迎接收益。

另在被動型新星中信優息投資級債（00948B）部分，經理人呂紹儀指出，此檔ETF亦有三大存「債」特色All in one，一為首檔10元發行價之國內掛牌債券ETF；二為採用月配息、收益平準金機制，有機會打造現金流，三為目標優化殖利率，中信優息投資級債（00948B）追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，截至2024年4月30日，殖利率達6.44%*，兼具目標收益優化及優質信評債券。

中國信託高評級策略收益債券基金及中信優息投資級債（00948B）小檔案(資料來源：中國信託投信整理)
中國信託高評級策略收益債券基金及中信優息投資級債（00948B）小檔案(資料來源：中國信託投信整理)

中國信託 債券ETF

延伸閱讀

9月降息機率升高…美股四大指數全面收漲！ 女子：美債殖利率因此下降

美元大跌 通膨和零售銷售數據強化9月降息預期

油價收漲、金價勁揚逾1% 美通膨降溫提振降息預期

投資級債券傘型 聚光

相關新聞

中國信託投信強打「主動+被動新秀主動出擊」債券基金雙星

中國信託投信強打「主動+被動新秀主動出擊」的中國信託投資級債券傘型基金，以及中國信託高評級策略收益債券基金聚焦高評級債券...

REITs雙軌發行 立院初審通過

小額投資人未來又將多一個投資管道。立法院財委會昨初審通過「證券投資信託顧問法」修正草案，投信業者發行不動產投資信託基金（...

國銀海外獲利寫最強Q1 香港市場狂賺貢獻近半

金管會昨（15）日公布2024年首季國銀海外分、子行稅前盈餘245億元，飆史上同期新高，其中又以香港市場狂賺117.7億...

台幣爆量升值1.03角 收32.312元

美國聯準會（Fed）澆熄升息可能，國際美元回落，外資回補台股，熱錢昨（15）日大舉來襲，至少淨匯入6億到7億美元，推升台...

4月刷卡強勁衝3,600億 國泰世華重登第一

國銀4月刷出接近3,600億元的成績單，寫歷年同期新高，其中國泰世華銀以CUBE卡殺出重圍，以單月簽帳598億元擊敗中信...

富邦金股東 蔡家兩公司持股降

證交法第43條之一「揪藏鏡人條款」今年5月10日實施，持股金融業5%以上不到10%大股東全揭露。繼中信金、玉山金、國票金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。