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REITs雙軌發行 立院初審通過

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

小額投資人未來又將多一個投資管道。立法院財委會昨初審通過「證券投資信託顧問法」修正草案，投信業者發行不動產投資信託基金（REITs）。金管會調查，已經有十一家投信業者表達有意發行，預估三年內可發行七檔，規模約四五○億元，五年後則上看十五檔，規模也將放大至千億元水準。

目前市場上的REITs是採信託架構發行，財委會昨初審通過版本新增採基金架構發行。業者說，民眾投資由銀行發行的信託型REITs，和由投信公司發行的基金型REITs，從公開市場上交易的方式並無不同，差異主要在於發行者，前者為銀行，後者為投信公司。

投信業者看好基金型REITs的商機有兩原因，包括REITs可提供穩定收益，對偏好息收的國人具吸引力、REITs是掛牌交易，和ＥＴＦ一樣具流通性，可替資本市場注入活水。

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