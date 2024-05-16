台幣爆量升值1.03角 收32.312元

詐騙橫行，民眾老劉（化名）不小心點選連結，被騙走三筆、各2萬元存款後，發現不對，趕緊打電話給銀行，但是就在老劉跟銀行客服人員講電話的過程中，詐騙集團又繼續轉走兩筆各2萬元的款項。老劉氣炸了，怪銀行動作慢應賠償損失，銀行則說，是老劉自己提供個資給詐團，怎可把損失轉嫁銀行。

2024-05-15 23:28