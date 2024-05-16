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CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

台幣爆量升值1.03角 收32.312元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）澆熄升息可能，國際美元回落，外資回補台股，熱錢昨（15）日大舉來襲，至少淨匯入6億到7億美元，推升台北股匯市雙漲，新台幣爆出22.3億美元大量走揚，最高升抵32.253元、一度勁揚1.62角，央行適量進場調節，加以進口商承接美元，收斂新台幣升幅，終場升1.03角、收32.312元，為逾一個月以來新高。

匯銀主管指出，Fed強調不可能有升息選項，美元走弱，新台幣後續升值趨勢可期，估短線新台幣區間在32.2元到32.35元。

新台幣爆量強升，匯銀人士指出，外資昨日匯入力道強勁，台股也大漲，看得出外資積極回補台股，央行盤中放手後，適度在尾盤收斂升值幅度。

根據中央銀行統計，昨日美元指數貶0.37％，激勵主要亞幣走揚，新台幣單日升值0.32％成最強亞幣，星元升值0.29％、日圓升值0.24％、人民幣升值0.2％。

Fed主席鮑爾最新發言，認為要更有耐心面對美國通膨進展，讓高利率政策發揮作用，同時表達Fed下一步不會是升息，成功安撫投資人信心，美股四大指數走揚，加上台股520行情發威，台積電大漲創新高，金融股同步走揚，台股上漲161點收21,147點。

匯銀人士指出，國際美元走弱、台股大漲及熱錢湧入，激勵新台幣昨日盤中升破32.4元、32.3元，一度回到32.2元價位，匯價走揚，進口商看準時機承接美元，只是力道不如熱強湧入，央行尾盤進場調節，成功收斂新台幣升值幅度。

匯銀人士認為，後續假設美國經濟數據支撐降息方向，新台幣貶壓將逐步減輕，偏升方向將更明確。

台股 新台幣 美國聯準會

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