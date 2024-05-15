會計師連五次出具保留意見 蘋果西打製造商大飲下市危機未解
以蘋果西打為主要品牌的老牌飲料廠大飲（1213）於15日公告，因簽證會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的核閱報告，未來恐面臨下市風險。
大飲董事會雖然已於5月10日通過第1季財報，首季合併營收為3,334.8萬元，稅後純損2,454.7萬元，每股淨損0.43元。
但據會計師查核結果，大飲及其子公司因營運持續虧損，截至2024年3月31日止累積虧損逾4.4億元，已超過實收資本額二分之一，且流動負債已超過流動資產5.12億元，管理階層雖於合併財務報告欲採行的對策及因應措施，惟繼續經營能力仍存在重大不確定性，本會計師未因此而修正核閱結論。
由於大飲自2023年5月起，會計師已連續五次出具保留意見的財務查核報告。依證交所規定，現已改為全額交割，若三年都沒有改變或者沒有發生其他事情「就要停賣」，而停賣六個月內若再不改善，就會面臨下市。
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