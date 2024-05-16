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台新戰神挺進職籃決賽

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
臺北台新戰神籃球隊，成軍首年即打入冠軍賽。將全力爭取隊史首冠。 台新銀行／提供
臺北台新戰神籃球隊，成軍首年即打入冠軍賽。將全力爭取隊史首冠。 台新銀行／提供

國內頂級職業籃球聯盟T1 League，2024球季已邁入尾聲，由台新銀行贊助職業籃球隊臺北台新戰神，成軍首年即打入季後賽，對上衛冕軍新北中信特攻，上演職籃金控大戰。臺北台新戰神展現初生之犢不畏虎的精神，在五戰三勝制的系列賽中，一路奮戰至最後一場，並在14日關鍵戰役中，戲劇性逆轉比分，最終擊敗對手，成功挺進聯盟冠軍戰，將於決賽面對台啤永豐雲豹，誓言要拿下隊史首座冠軍獎盃，把榮耀留在臺北。

台新銀行總經理暨臺北台新戰神領隊尚瑞強表示，球隊成軍不到一年，秉持著永不服輸的精神與堅強的韌性，克服重重難關，更在充滿張力的季後賽，數度從大幅落後的情況下緊咬對手、追回比分，成功逆轉戰局，擊敗強敵新北中信特攻，晉級總冠軍賽。而台新銀行作為選手最大後盾，接下來也將繼續陪同球隊向前邁進，挑戰職籃總冠軍，成為戰神最佳戰友。

尚瑞強說明，台新長期贊助國內各項體育活動及大型賽事，無論在南投空手道隊、女子高球、女子路跑、HBL到職業籃球隊，都有亮眼的成果。同時更孕育出多位好手，像是亞運金牌谷筱霜、台灣女子高球一姊錢佩芸等，為國爭光。近年更數次獲得體育推手獎肯定，躍升運動企業標竿之一。

台新銀為歡慶戰神晉級冠軍賽，特別祭出一系列優惠活動，包括提供台新卡友精選餐廳刷卡享升等「多一盤」禮遇。另外，即日起至5月31日止，使用台新信用卡筆筆消費再抽威秀影城電影優惠票二張（限量十組）；同時亦推出Richart App通路申購基金定期定額，享手續費及信託管理費0元優惠。

台新

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