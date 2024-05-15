最強首季！國銀海外狂賺245億元 香港靠1關鍵攻頂

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會公布2024年首季國銀海外分子行稅前盈餘245億元飆史上同期新高，其中又以香港市場狂賺117.7億元攻頂，貢獻占比近半，重返國銀「海外獲利金雞母」地位，關鍵主因就是美國維持利率高位，國銀香港分子行光靠資金拆借就可以賺錢。

銀行主管解釋，港幣利率跟著美元走，2022年開始美國升息讓港幣利息提高、存款量大增，國銀香港分行手握大量存款，光把資金拆借給總行、或聯行就能賺利差，增加利息收入。

市場預期2024年美國將續持利率高位，香港分行獲利可期，料將是今年國銀海外獲利貢獻主力。據金管會3月底統計，國銀香港分子行存款餘額已攀升到2兆2,955億元，年大增2,185億元，存款年增額居全海外市場之冠。

美國利率高位，推升香港分行獲利攀峰，卻反讓國銀美國市場吃癟，呈現此消彼漲態勢。

據統計，國銀首季美國分子行僅賺21.4億元、年衰退近三成，一口氣下探近三年同期新低水位，海外獲利排名被大陸超越，區就老四。

金管會官員說，國銀美國市場獲利衰退，主因是增提商用不動產呆帳費用。據金管會掌握，今年首季國銀美國商用不動產「大額損失」通報新增三件、0.77億美元，顯示美國利率高位、國銀商辦損失已加劇。

金管會公布國銀首季海外分子行獲利狀況。國銀海外布局全球五大洲中，首季僅美洲衰退，其餘四大洲均成長或持平，又以亞洲、澳洲首季各賺205.8億元及10.5億元，均是史上同期新高。

海外市場獲利前五大排名，也出現洗牌。首季國銀香港市場賺117.7億元是史上同期新高、年增8.4億元，續稱霸海外市場；新加坡市場賺23.9億元居亞軍，但獲利卻年減11.3億元，年減額居全區最大，主因是去年同期有呆帳收回、墊高基期。

獲利第三大由大陸市場、以1.7億元險勝美國市場，這也是美國從2021年首季獲利戰勝大陸、睽違逾三年後，再度敗北。

首季大陸市場賺23.1億元、年增0.2億元。銀行主管說，主因是人民幣貶值的兌換利益增加所致。

首季美國僅賺21.4億元、年減8.5億元，年減額次於新加坡，仍續受美國商辦損失加劇之苦，區就老四；第五是越南則賺14.4億元也飆史上同期新高，年增3億元，主因是投資和其他淨收益增加。

國銀首季整體海外分子行稅前盈餘245億元，年增10.7億元或4.6%，在海外利差大、外幣放款轉熱，市場仍續看好國銀今年全年海外市場獲利，有機會再戰700億元佳績。

美國升息 香港

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