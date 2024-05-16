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玉山銀主辦越企聯貸案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
EVN Finance Joint Stock Company副財務長Dinh Ngoc Bao（左起）、總經理Mai Danh Hien與玉山銀行總經理林隆政、法金執行長柯尊仁共同完成簽約。玉山銀行／提供
EVN Finance Joint Stock Company副財務長Dinh Ngoc Bao（左起）、總經理Mai Danh Hien與玉山銀行總經理林隆政、法金執行長柯尊仁共同完成簽約。玉山銀行／提供

玉山銀行統籌主辦越南金融公司EVN Finance Joint Stock Company6,500萬美元聯貸案，昨（15）日由玉山銀行總經理林隆政代表聯貸銀行團與EVN Finance Joint Stock Company總經理梅銘賢（Mai Danh Hien）完成簽約。

本次為EVN Finance首次以聯貸案方式籌資，資金用於支應短期營運周轉，由玉山擔任統籌主辦並擔任管理銀行，吸引兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、上海商業儲蓄銀行、台中銀行等台資銀行超額認購達130%。

EVN Finance成立於2008年，創始股東為越南國家電力公司（EVN），EVN提供電力上下游企業融資服務，後響應越南政府要求於2015至2020年進行釋股，2022年由河內交易所轉至越南主力交易所胡志明（HOSE）上市，並於同年發行越南首檔綠色債券（EVNFinance Green Bond），榮獲《Finance Asia》、《IJGlobal》等國際金融獎項，多元化籌資渠道，更加健全公司財務韌性。

EVN Finance目前為越南資本額排名第二大財務金融公司，為越南唯一可同時承作法人及個人業務之綜合財務金融公司，並為再生能源相關企業提供綜合性金融解決方案，2024年首季稅前利潤達1,640億越南盾，較去同期成長55%。展望未來，EVN Finance將持續擴大綜合績效，實踐將永續元素融入業務營運的發展策略。

玉山銀行深耕越南，目前有同奈分行、河內及胡志明市代表處三個營業據點，同奈分行自2015年開業以來，深化在地化經營，提供當地台商及越南企業存款、貸款、外匯、避險交易、網路銀行等金融服務，近三年已統籌主辦BIDV-SuMi TRUST Leasing聯貸案、越南汽車龍頭長海集團農業公司Truong Hai Agriculture聯貸案、成成功集團Thanh Thanh Cong-Bien Hoa聯貸案等，以專業品牌形象獲得當地龍頭企業信任，協助取得國際銀行融資資金，加速國際化布局。

玉山銀行 聯貸案 越南盾

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