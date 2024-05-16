玉山銀主辦越企聯貸案
玉山銀行統籌主辦越南金融公司EVN Finance Joint Stock Company6,500萬美元聯貸案，昨（15）日由玉山銀行總經理林隆政代表聯貸銀行團與EVN Finance Joint Stock Company總經理梅銘賢（Mai Danh Hien）完成簽約。
本次為EVN Finance首次以聯貸案方式籌資，資金用於支應短期營運周轉，由玉山擔任統籌主辦並擔任管理銀行，吸引兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、上海商業儲蓄銀行、台中銀行等台資銀行超額認購達130%。
EVN Finance成立於2008年，創始股東為越南國家電力公司（EVN），EVN提供電力上下游企業融資服務，後響應越南政府要求於2015至2020年進行釋股，2022年由河內交易所轉至越南主力交易所胡志明（HOSE）上市，並於同年發行越南首檔綠色債券（EVNFinance Green Bond），榮獲《Finance Asia》、《IJGlobal》等國際金融獎項，多元化籌資渠道，更加健全公司財務韌性。
EVN Finance目前為越南資本額排名第二大財務金融公司，為越南唯一可同時承作法人及個人業務之綜合財務金融公司，並為再生能源相關企業提供綜合性金融解決方案，2024年首季稅前利潤達1,640億越南盾，較去同期成長55%。展望未來，EVN Finance將持續擴大綜合績效，實踐將永續元素融入業務營運的發展策略。
玉山銀行深耕越南，目前有同奈分行、河內及胡志明市代表處三個營業據點，同奈分行自2015年開業以來，深化在地化經營，提供當地台商及越南企業存款、貸款、外匯、避險交易、網路銀行等金融服務，近三年已統籌主辦BIDV-SuMi TRUST Leasing聯貸案、越南汽車龍頭長海集團農業公司Truong Hai Agriculture聯貸案、成成功集團Thanh Thanh Cong-Bien Hoa聯貸案等，以專業品牌形象獲得當地龍頭企業信任，協助取得國際銀行融資資金，加速國際化布局。
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