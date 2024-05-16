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花旗扮演企業最佳夥伴

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
花旗集團。 新華社
花旗集團。 新華社

看好台灣扮演人工智慧、5G與能源轉型背後重要科技角色，花旗集團承諾繼續深耕台灣。

花旗集團亞太區投資銀行負責人Jan Metzger。 花旗集團／提供
花旗集團亞太區投資銀行負責人Jan Metzger。 花旗集團／提供

花旗集團亞太區投資銀行負責人（Citi’s investment bank head for Asia）Jan Metzger接受經濟日報獨家專訪，強調全球產業參與者對台灣在這些科技潮流中的角色表現出極大興趣，花旗身為企業客戶最佳夥伴，自2020年以來，已協助台灣客戶從全球資本市場籌集超過200億美元的資金。

花旗集團指出，根據彭博亞洲區（除日本、澳洲及A股以外）數據，花旗集團在2023年亞洲券商排名名列前茅，花旗榮登股票和股票相關發行券商第一名。Jan Metzger強調，花旗集團在亞洲擁有120年業務經驗，耕耘台灣60年，在泛亞洲地區，花旗綿密的交易網絡、專業知識與對在地市場的了解，能夠與客戶緊密聯繫，深刻了解客戶的需求。

Jan Metzger指出，亞太區資本市場表現強勁，印度、韓國和台灣等更占亞洲今年第1季多數交易量。其中，台灣是花旗集團在亞太區和全球的重要市場，自去年花旗完成出售台灣消金業務後，持續加強在台企金營運力道，透過全球超過95個市場實體據點的綿密網路，為台灣超過800家跨國企業、近1,000家中小企業，以及100多家頂尖本土企業和金融機構提供服務。自2020年以來，花旗已協助台灣客戶從全球資本市場籌集超過200億美元的資金。

Jan Metzger強調，全球60％以上的半導體由台灣製造生產，台灣也是許多世界級企業的所在地，花旗集團各業務群，包括證券服務事業群及金融市場事業群，齊心協力為台灣客戶提供跨境籌資和顧問服務。

股票 花旗 資本市場

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