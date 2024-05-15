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哪個海外市場獲利增加最多？答案是這前三大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，2024年首季國銀在英國分子行稅前盈餘2.2億元、年大增8.84億元，獲利增加居全海外地區之首，主因是挺過了2023年歐洲Orpea S.A.（歐葆庭）地雷風暴，讓2024年「虧轉盈」。 圖／聯合報系資料照
金管會統計，2024年首季國銀在英國分子行稅前盈餘2.2億元、年大增8.84億元，獲利增加居全海外地區之首，主因是挺過了2023年歐洲Orpea S.A.（歐葆庭）地雷風暴，讓2024年「虧轉盈」。 圖／聯合報系資料照

國銀海外布局全球五大洲，2024年首季哪個市場獲利增加最多？答案揭曉。據金管會統計，2024年首季國銀在英國分子行稅前盈餘2.2億元、年大增8.84億元，獲利增加居全海外地區之首，主因是挺過了2023年歐洲Orpea S.A.（歐葆庭）地雷風暴，讓2024年「虧轉盈」。

獲利成長第二大的是香港市場，首季國銀香港分子行稅前盈餘117.7億元、年增8.4億元，年增額僅次於英國，主因是拆借的利息淨收益增加。

獲利成長第三大是日本市場，首季國銀日本分子行賺9.9億元、年增3.5億元居第三，主因是放款回溫且資產品質改善，利息淨收益增加且呆帳費用減少。

銀行主管坦言，七家台資銀行手上的Orpea S.A.（歐葆庭）共約1.5億歐元債權，雖在去年已認列呆帳並轉銷了，今年無此聯貸案利空，使今年首季英國分子行獲利「翻紅」，但實際上這些債權全都「以債轉股」了。

也因「以債換股」且Orpea S.A.股票股價大跌，每月都影響著七家台資銀行的損益和淨值，風險並未減少。

事實上，2024年金融圈最看好的是日本市場，關鍵是「擺脫了通縮」讓日本景氣復甦，其次是美中對抗下，日本企業受惠半導體等製造業供應鏈重組、獲利轉佳，推升放款需求，也助攻了國銀日本分子行獲利。

日本 英國

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