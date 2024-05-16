元大金獲三大資金敲進
元大金控（2885）最新十大股東出爐，在獲利與股利穩健成長下，元大金十大股東中的新加坡政府基金，一年來大幅加碼元大金9.3萬餘張，富邦人壽也加碼2.4萬餘張，再加上新進榜十大股東的國泰台灣ESG永續高股息ETF保守估計加碼至少1.4萬餘張，合計三大機構法人就大幅加碼元大金股票超過13.2萬張。
去年大幅加碼元大金的寶佳集團旗下合佳投資，則維持3.32%持股穩定不變，仍高居第二大單一股東，這顯示寶佳集團看好元大金的長線營運與包含股利在內的報酬率，因此持股部位穩定不變，並未隨元大金股價頻創新高而先行調節部分、實現獲利。
元大金控大股東元大集團馬家掌控的投資公司，在富邦人壽與新進十大的國泰台灣永續高股息ETF大幅加碼後，原本有多達五家投資公司位列前十大股東，結果其中一家持股2.04%的騰達投資今年被擠出十大榜單外，其餘四家投資公司包括尊爵、元宏、元翔、裕陽等，則是持股維持穩定沒有變化，尊爵仍高居第一大單一股東，合計整體元大集團馬家的投資公司控股比重仍有兩成多到三成，持股集中且穩定。
主權基金新加坡政府基金之前已在元大金十大股東內，近一年來積極加碼9萬多張，持股比也從原來的2.15%提高到2.86%，晉升元大金第五大單一股東。法人指出，國外主權基金操作策略偏向中長線布局，並偏好營運穩定、成長無疑慮及股息報酬穩健的標的，元大金近年來在2021年獲利創新高、2022年投資未實現評價損失衝擊股利發放到2023年獲利高成長，股利配發率均維持穩定，加上今年來台股交易量增、指數頻頻創高，元大金受惠獲利高成長，因此獲主權基金青睞。
而國泰台灣永續高股息ETF、富邦人壽的投資邏輯，基本上與主權基金相若，且元大金現金股息殖利率在金控中屬領先群，自然也吸引相關買盤轉進。
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