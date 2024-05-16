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富邦金股東 蔡家兩公司持股降

經濟日報／ 記者楊筱筠夏淑賢／台北報導

證交法第43條之一「揪藏鏡人條款」今年5月10日實施，持股金融業5%以上不到10%大股東全揭露。繼中信金（2891）、玉山金（2884）、國票金（2889）之後，富邦金（2881）昨（15）日公告，大股東蔡家掌握的明東實業以及道盈實業對富邦金掌握控制權持股，累計14.21%，較上一年度公布的持股略減少1.75個百分點。

兆豐金昨天則是首度揭露包括金控本身與子公司兆豐銀、兆豐產險對台北金融大樓（台北101）的持股，合計共8.53%，其中，兆豐金持股5%、兆豐銀持股2.75%不變，兆豐產險則是持有0.68%。另外，兆豐金也公告國發基金持股6.19% ，由於國發基金為兆豐金董事，因此國發基金持股資料原本即有公布，相較一年前持股略增0.08個百分點。

富邦金控昨日代取得人明東實業公告，取得富邦金控制權股份7.42％，道盈實業取得富邦金控控制權股份為6.79％，較富邦金2023年4月分別揭露的數字8.34％與7.62％減少，不過預料蔡家仍為目前最大股東。

富邦金控過去揭露前十大股東中，第一大為台北市政府，去年4月揭露的持股為13.07％；其次為明東實業、道盈實業。

另外，因應富邦金補選獨董，最新被提名人名單出爐，為前金管會檢查局局長王儷娟。富邦金原獨立董事王銘陽在今年4月25日辭任，回任開發金，因應王銘陽辭任，最新獨立董事確定延攬王儷娟。

兆豐金 富邦金控

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