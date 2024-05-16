4月刷卡強勁衝3,600億 國泰世華重登第一

國銀4月刷出接近3,600億元的成績單，寫歷年同期新高，其中國泰世華銀以CUBE卡殺出重圍，以單月簽帳598億元擊敗中信銀，睽違11個月以來重登刷卡王寶座。前五大發卡行業者透露，今年以來國人熱中旅遊，刷卡動能強勁，樂看下半年旅遊熱潮持續，將繼續推升簽帳金額數字。

根據國銀揭露資訊，前五大發卡行國泰世華銀、中信銀、北富銀、玉山銀、台新銀分別刷出598億元、596億元、476億元、436億元、403億元，國泰拿下4月刷卡王寶座，總計五大銀行刷2,509億元，較上月大幅增加164億元，年增幅28％，寫下亮眼成績單。

前五大發卡行4月刷卡王換人做

國泰世華銀以小勝2億元之差，登上4月刷卡王寶座。國泰世華銀指出，受惠海外旅遊持續成長，加上國泰世華CUBE卡「趣旅行」及「日本賞」權益有效吸引民眾刷卡消費，帶動整體簽帳大幅成長，4月單月簽帳金額較去年同期增加98億元、較3月增加64億元，表現寫同業第一。

國泰世華銀指出，4月卡友主力消費信用卡當屬CUBE卡，優惠搭上4月清明連假民眾出遊以及百貨及電商母親節檔期亦自4月開始預熱，以及海外旅遊動能，海外簽帳較去年同期成長90%、主要百貨及指定電商簽帳亦較去年同期成長近30%。展望下半年，將持續鎖定國外旅遊，另外瞄準雙11與雙12帶動的百貨周年慶與電商促銷活動。

中信銀指出，今年前四月累計刷出2,330億元成績，年成長16％，主因民眾出國旅遊、外出用餐及購物，帶動旅遊、餐飲、百貨等消費金額持續成長，下一階段將持續耕耘客戶支付行為發展趨勢，目前已經營客戶行動支付，與市場主流行動錢包合作，自申辦、消費、回饋、折抵皆可線上完成一站式支付金融服務。

北富銀則指出，4月簽帳金額較去年同期成長59％，主要來自量販超市及旅遊類別，包含旅行社、航空公司及海外消費等相關場域，兩大類別消費占比近四成。其中好市多卡因累積發卡規模約223萬卡，占最大量。下一階段將瞄準暑假旅遊旺季，推出旅行社、機票折扣優惠等。

玉山銀4月流通卡與有效卡分別年成長3％與2%，受到玉山熊本熊卡、U Bear卡等當紅卡發威，國人偏愛用來刷國外實體消費、旅遊及行動支付通路，搭上4月出國賞櫻熱潮，4月玉山銀發出6.9萬張新卡，總計單月刷436億元、年成長11％，預期5月繳稅季，可望進一步推升簽帳金額。

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