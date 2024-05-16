國銀海外獲利 英國子行大增8.8億元
國銀海外布局全球五大洲，今年首季哪個市場獲利增加最多？答案揭曉。據金管會昨（15）日公布統計，今年首季國銀在英國分、子行稅前盈餘2.2億元、較去年同期大增8.84億元，獲利增加居全海外地區之首，主因是挺過了去年歐洲Orpea S.A.（歐葆庭）地雷風暴，讓今年「虧轉盈」。
獲利成長第二大的是香港市場，首季國銀香港分、子行稅前盈餘117.7億元、年增8.4億元，年增額僅次於英國，主因是拆借的利息淨收益增加。
獲利成長第三大是日本市場，首季國銀日本分、子行賺9.9億元、年增3.5億元居第三，主因是放款回溫且資產品質改善，利息淨收益增加且呆帳費用減少。
銀行主管坦言，七家台資銀行手上的Orpea S.A.（歐葆庭）共約1.5億歐元債權，雖在去年已認列呆帳並轉銷了，今年無此聯貸案利空，使今年首季英國分、子行獲利「翻紅」，但實際上這些債權全都「以債轉股」了。
事實上，今年金融圈最看好的是日本市場，關鍵是「擺脫了通縮」讓日本景氣復甦，其次是美中對抗下，日本企業受惠半導體等製造業供應鏈重組、獲利轉佳，推升放款需求。
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