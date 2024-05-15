您交易、我捐贈 第一金證券邀客戶一起做公益

第一金證券為支持聯合國永續發展目標（SDGs），積極將業務結合永續發展，推出「投資也能改變世界」專案，廣邀全體客戶一同參與，首發將捐贈復康巴士一輛，活動期間內，只要客戶買進證券交易所及櫃買中心所揭露及已掛牌的ESG ETF，每買進3,000元，第一金證券就額外提撥1元做為復康巴士捐贈金，客戶買進總金額愈高，來自社會共襄盛舉的捐助力量也更高。

台灣已進入超高齡社會，據2023年底統計資料，65歲以上老年人口比率達18.35%，近430萬人，另身心障礙者約120.7萬人，加上罹患重病者，眾多行動不便者在就醫、復健、外出等對復康巴士依賴甚深，此亦為值得關注之重要社會議題。

第一金證券邀請客戶共同關注復康巴士缺車問題，也為長者、身障及行動不便者的出行發揮影響力，協助他們找回遺失的行動力，透過微小投資集結成大力量，讓投資也可以改變世界，共同實踐聯合國健康與福祉的SDGs永續目標。

活動自5月2日起啟動至7月31日止，凡是第一金證券客戶皆可參與本活動，期滿將結合客戶對永續及高齡照護的支持力量，齊力致贈復康巴士給需要單位；另外，為增進投資大眾瞭解SDGs，第一金證券活動期間不定期在facebook、LINE官方帳號推出了解SDGs單元，一起認識SDGs指標的核心精神。活動詳細內容請參考第一金證券官網：https://www.firstsec.com.tw/DD/DF/ESGbus/ESGbus_html/index.html

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