國銀4月信用卡簽帳金額單月大躍進 國泰世華銀奪冠

國銀信用卡業務4月最新統計今日公布，其中最新統計顯示，最具代表性刷卡市占逾7成的五大發卡行在4月合計單月簽帳金額2510.9億，比起3月單月的2344.9億元，比起2月的2237億元，單月增幅超過7%，比3月的月增率4.8%還高，其中，國泰與中信兩大銀行在簽帳金額陷入激戰，分別以597億、596億的些微差距拿下4月單月簽帳金額的冠軍和亞軍。

國泰世華銀雖然在去年8月同時少掉Costco和SOGO兩大聯名卡，但由於其銀行卡Cube順利銜接到位，因此使其簽帳金額非但沒有流失，還一路成長，並在4月再度奪冠，也顯見並非少了聯名卡，銀行信用卡業務就一定失利。

統計顯示，五大發卡行在4月的簽帳金額，幾乎都創下歷年同期的新高紀錄，而且都是雙位數年增率。其中，國泰世華銀597億，年增近20%；中信銀596億，年增率25%；北富銀476億、年增59%；玉山銀行438.9億，年增率17%；台新銀行403億，年增率33%。

五大發卡行在4月交出更甚於前月的刷卡業績，最重要仍在於旅行消費的貢獻。國泰即表示，4月清明連假民眾出遊，國泰世華CUBE卡雙推海外實體消費3%，和日本實體消費3.5%回饋，因而帶動海外簽帳較去年同期大舉成長90%；另一個商機在於百貨及電商的母親節檔期在4月提前發酵，同樣也是國泰的 CUBE卡提供百貨及指定電商消費筆筆3%回饋無上限，甚至還成功移轉他行卡友簽帳，使主要百貨及指定電商簽帳亦較去年同期成長近30%。

北富銀4月簽帳金額年增率居冠，旅遊及量販兩大類消費占比近40%為主力，而且得力於Costco聯名卡甚多，目前發卡規模223萬張為北富銀所有卡別最大。北富銀也表示，4月單月發卡量為8萬張比起3月6.9萬張更多，主要發卡動能來自Costco聯名卡、J卡及momo卡，目前J卡亦破200萬張，MOMO卡則以百萬卡之姿為國銀首張「百萬戶」電商聯名卡。

玉山銀則指出，4月的主要發卡動能來自與日本消費相關的熊本熊卡、U Bear卡、家樂福聯名卡和Pi信用卡等卡別，使4月的當月發卡數達6.9萬張，有效卡數共480萬張，較去年同期成長2%。

台新銀指出，4月營運量最大的的仍為「雙狗卡」及玫瑰卡，亦受惠於母親節檔期提前升溫的購物熱潮，雙狗卡和玫瑰卡這三張卡，現在發卡量合計超過200萬張，已占台新的整體流通卡量3成，下半年預計將瞄準旅遊及購物，搶攻更多大額簽帳。

商品推薦