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國泰世華銀4月刷卡額近600億奪冠 中信銀穩居發卡王

中央社／ 台北15日電
根據各家銀行公布信用卡4月數據，簽帳金額第1為國泰世華銀597.7億元、月增12.07%。聯合報系資料照片
根據各家銀行公布信用卡4月數據，簽帳金額第1為國泰世華銀597.7億元、月增12.07%。聯合報系資料照片

前5大發行信用卡銀行公布4月數據，中信銀流通卡數與發卡量位居第1名，不過在刷卡簽帳金額規模，國泰世華銀以新台幣597.7億元成績超車奪冠，至於星展銀因合併花旗換卡潮持續，拿下外銀發卡王。

根據各家銀行公布信用卡4月數據，簽帳金額第1為國泰世華銀597.7億元、月增12.07%，其次依序為中信銀595.5億元、月增5.87%；北富銀476.2億元、月增3.74%；玉山銀436.5億元、月增4.47%；台新銀403.1億元、月增8.33%，5家銀行簽帳金額均較3月增加。

4月流通卡數第1名為中信銀的923.9萬張，第2為北富銀的739.4萬張，其餘依序是國泰世華銀726.7萬張、玉山銀724.1萬張和台新銀650.9萬張。4月發卡量則是中信銀8.8萬張最多。

國泰世華銀指出，受惠海外旅遊持續成長，加上CUBE卡「趣旅行」及「日本賞」權益有效吸引民眾刷卡消費，帶動整體簽帳大幅成長，較去年同期增加98億元，較3月亦增加64億元，簽帳表現同業第一。

國泰世華銀進一步分析，CUBE卡各項權益方案涵蓋各類消費場域，有效吸引卡友購物消費，並成功移轉他行卡友簽帳，主要百貨及指定電商簽帳亦較去年同期成長近30%。

展望信用卡業務，國泰世華銀表示，預期旅遊需求持續火熱外，百貨週年慶及電商多檔期促銷亦可推升購物需求，未來將持續觀察消費者並發展出權益彈性切換新趨勢，提高卡友用卡黏著度。

中信銀指出，4月信用卡消費金額為595.5億元，創歷年同期新高紀錄，較去年同期成長25%，1月至4月累積信用卡消費金額為2330億元，較去年同期成長16%。中信銀分析，主因為民眾出國旅遊、外出用餐及購物，帶動旅遊、餐飲、百貨等消費金額持續成長。

星展銀合併花旗銀後換卡潮持續發酵，4月發卡量7.1萬張，雖月減49.53%，但仍為外銀的發卡王。星展銀表示，每卡簽帳金額延續成長動能，並迎接即將到來的電商大檔及暑假消費旺季，預計6月推出促刷活動。

中信銀 信用卡 刷卡 國泰世華

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