台股今再創天價 台匯在亞幣中升幅最大

台北股市再創歷史紀錄，在台積電的領漲下，加權股價指數再度改寫盤中高點及收盤歷史，盤中最高來到2萬1308點，並以2萬1147點作收，上漲161點，漲幅0.77％，台積電貢獻115點，居功厥偉，台股成交量放大至4892億元。

匯市也一改前兩天的沉悶，外資美元賣單高掛，趁著美元指數回檔，新台幣對美元匯價開高走高，尾盤升幅收斂，以32.312兌一美元收盤，創1個月來新高，升值1.03角，即期外匯市場交易量22.3億美元。

台積電15日跳空開高以838元開盤，上漲13元，股價在開高後呈現震盪，股價最高衝上844元，飆出新天價，終場漲幅收斂，以839元收盤再刷歷史最高價，上漲14元，漲幅1.7％。

台積電15日的強勢並未帶動半導體族群全面勁揚，大部分電子權值股股價都在休息，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，倒是AI族群中的緯穎受到帶動，開高走高，以2595元收盤，大漲125元，漲幅5.06％，盤中最高來到2650元新天價，且市值排名躍升第14名，一口氣超越台塑、南亞、統一、玉山金等傳產股。

台股指數15日前五大貢獻個股，台積電、富邦金、國泰金、緯穎，以及中信金，共計貢獻大盤將近150點，其餘漲幅有限，或是不漲反跌，拉低指數。台積電今年以來上漲246元，漲幅逾41％，貢獻大盤逾2000漲點，占比超過6成。

雖然第2季為傳統淡季，但美股四大指數重回多頭排列，台股多方氣焰不熄，距離520總統就職只剩2個營業日，保德信科技島基金經理人黃新迪指出，從歷年統計來看，520之後台股上漲機率仍高，且自2012年以來，此趨勢更加鮮明，若統計2012年以來三次總統就職典禮後的台股走勢，一周後平均上漲1.43％、一個月後平均漲幅擴大至4.72％，一季後漲幅平均有9.04％的表現，520後股市開始反映下半年旺季題材。

市場目前對於通膨數據開始出現鈍化的反應，但正在期待5月23日AI指標股輝達的財報內容包括業績及財測。

匯市方面，外資拋匯態度相當一致，匯銀人士表示，美元略為轉弱後，非美貨幣轉強，目前台幣匯市表現比較確定是短期資金需求，暫時無法確認美元要開始走弱，只能算是暫時回檔。央行統計，美元指數回檔0.37％，主要亞幣中以台幣升值0.32％最強，其次為新加坡幣升值0.29％、日圓值0.24％、人民幣0.2％，韓元休市，至於歐元則是升值0.36％。

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