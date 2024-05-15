首季國銀海外香港最賺 商辦踩雷美國據點獲利退居第4

在利息及投資淨收益2大支柱發威下，今年首季本國銀行海外據點稅前盈餘達新台幣244.7億元，改寫歷年同期新高，年增4.57%，其中，香港據點續居國銀海外獲利金雞母，美國據點則因商辦授信案踩雷，獲利滑出前3名，退居第4。

金管會今天公布全體本國銀行海外分支機構獲利最新概況，統計基礎涵蓋國銀海外分行及子行。

受惠利息淨收益、投資及其他淨收益雙雙成長，今年首季國銀海外據點稅前盈餘合計達244.7億元，改寫歷年同期新高，年增4.57%。

就各洲別觀察，國銀僅美洲據點獲利衰退，其餘各洲據點獲利均呈現正成長或約略持平。

首季國銀亞洲據點稅前盈餘達205.8億元，創歷年同期新高，年增4.11%，大洋洲據點稅前盈餘10.5億元，同創歷年同期新高，年增14.54%。歐洲據點則轉虧為盈，首季稅前盈餘達2.7億元。

國銀非洲據點稅前盈餘為0.2億元，與2020年至2023年首季表現均約略相當；至於美洲據點首季稅前盈餘下滑至25.6億元，年驟減22.19%。

細看各地區，國銀海外獲利金雞母依然為香港據點，首季稅前盈餘達117.7億元，創歷年同期新高，年增7.66%，貢獻國銀整體海外據點首季稅前盈餘近一半。金管會分析，主因與聯行往來、拆放銀行同業的利息淨收益增加所致。

海外獲利次高為新加坡據點，首季稅前盈餘達23.9億元，雖年減32.16%，仍為史上同期次高，主因2023年同期有收回個案呆帳，墊高基期表現。中國據點緊追在後，首季稅前盈餘23.1億元，年增0.83%，主要反映投資及其他淨收益成長。

美國據點首季稅前盈餘僅21.4億元，年減近3成，退居國銀海外獲利第4大據點，主因國銀在美國商用不動產授信案踩雷，呆帳費用增加，影響獲利表現。

國銀海外獲利第5大為越南據點，在投資及其他淨收益挹注下，首季稅前盈餘14.4億元，創歷年同期新高，年增26.69%。

近年國銀「西進」顯著降溫，並響應政策轉進新南向國家布點。金管會統計顯示，國銀在新南向國家據點首季稅前盈餘合計達63.1億元，年減4.37%，主因營業費用增加，稍微影響獲利。

另隨台積電帶著供應鏈赴日本設廠，國銀亦捲起赴日設點熱潮，今年首季國銀日本據點稅前盈餘達9.9億元，創至少近3年同期最高，年增高達54.4%。

金管會觀察，日本據點獲利成長，主因放款回溫且資產品質改善，帶動利息淨收益增加，加上呆帳費用也減少導致。

商品推薦