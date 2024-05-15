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股匯雙漲 新台幣爆量勁揚1.03角收32.312元

中央社／ 台北15日電
台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會主席鮑爾放鴿，金融市場情緒振奮，美股4大指數走揚，激勵股匯市今天上演雙漲戲碼，台股創高，新台幣兌美元盤中一度站回32.2元價位，收在32.312元，勁揚1.03角，台北及元太外匯市場總成交金額爆出22.3億美元的巨量。

鮑爾最新發言指出，美國通膨進展不如預期平順，必須更有耐心，讓高利率政策發揮作用。但他也說，聯準會的下一步不會是升息，有效安撫投資人信心，美股4大指數全面走揚，那斯達克指數收盤更創歷史新高。

美股上揚及520行情發威，台積電今天大漲創高，電子、金融股齊揚，台股盤中攻上21308.32點歷史高點，終場指數上漲161.36點，收在21147.21點，同創台股收盤新高紀錄。

新台幣匯率也甩開膠著態勢，上午以32.38元開出後，在美元走弱、台股強漲、熱錢湧入3大因素推動下，匯價穩步走揚，盤中最高升抵32.253元，成功站回32.2元價位，不過進口商火速進場敲進美元，升幅收斂，終場收在32.312元，仍創逾1個月新高。

「今天外資匯入的量很大」，外匯交易員直言，新台幣匯率盤整逾一週，今天突然表態升值，若明天外資持續匯入，便是確立短線的偏升態勢，匯價有機會繼續上攻。

美國今晚將公布消費者物價指數（CPI），市場屏息以待，將從數據走勢判斷通膨是否降溫。外匯交易員認為，如果CPI數據走緩，美元指數缺乏支撐，減輕新台幣貶值壓力，接下來新台幣便可轉為偏升整理。

台股 新台幣 美國聯準會

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